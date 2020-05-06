Скончался один из пионеров электронной музыки - музыкант Kraftwerk Флориан Шнайдер

Причина смерти Шнайдера - рак.

Kraftwer в электронной музыке почти столь же значимы, как The Beatles в поп-музыке в целом. Созданный в конце 60-х годов квартет, главной творческой силой которого стали Ральф Хуттер и Флориан Шнайдер, были столько прогрессивны для своего времени, что повлияли на широкую амплитуду современных музыкальных жанров от детроитского техно до хип-хопа и от EDM до компьютеризированного синти-попа.

В 2008 году Шнайдер группу покинул.

Несколько раз музыканты выступали и в Латвии. Недавнее 3D-шоу в Риге прошло в 2018 году, а в 2014 году группа выступила на фестивале Positivus.

В свою очередь первый латвийский концерт Kraftwerk вместе со Шнайдером прошел в холле "Сконто" 29 мая 2004 года.

Галерея: концерт Kraftwerk в Риге