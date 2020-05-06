TV3: СГД раскрыла выплату зарплат "в конвертах" в футбольном клубе "Вентспилс"

В связи с этим случаем начаты уголовные процессы. По информации TV3, в связанных с клубом помещениях и по месту жительства лиц полиция 5 мая провела несколько обысков.

Телеканал сообщает, что по этому делу статус - лицо, против которого начат уголовный процесс - применён к обвиняемому за подобные преступления в Молдове президенту футбольного клуба "Вентспилс" Адлану Шишханову, бывшему директору клуба Андрею Бутрику, менеджеру клуба Николаю Дьякину и финансовому директору Сергею Усачеву.

Начальник Налоговой и таможенной полиции СГД Каспар Подиньш название клуба не назвал, но подтвердил, что в Курземском регионе в связи с футбольным клубом "Вирслиги" начат уголовный процесс по факту "выплаты зарплат в конвертах".

Подиньш признал, что 5 мая было проведено семь обысков - один в Риге и шесть в Курземе. Обыски связаны с начатым в этом месяце уголовным процессом.

У следствия есть подозрения, что "зарплаты в конвертах" игрокам клуба в больших объёмах платили в период времени с 2018 по 2019 годы. До сих пор в бухгалтерских регистрах не указана зарплата нескольких десятков игроков клуба.

Подиньш проинформировал, что в футбольном клубе ежегодно привлекаются и заключаются контракты примерно с 40 игроками, которым стандартным договором предусмотрена зарплата в зависимости от квалификации от минимальной зарплаты до примерно 1000 евро, но на самом деле игроки получали "в конвертах" значительные суммы.

"Были случаи, которые нам удалось установить, что в "конвертах" получали 35 000 евро в год. Мы так подсчитали, что в среднем может быть около 20 000 евро в год. Если вы умножите это на 40 игроков и два года, то можете подсчитать, какие суммы платились "в конвертах"", - отметил Подиньш.

Игрокам "в конвертах" выплачивались не только зарплаты, но и бонусы - в зависимости от квалификации игрока, опыта, забитых голов, выигранных матчей.

С подозреваемыми передаче связаться не удалось, в свою очередь Латвийская футбольная федерация об этом случае проинформирована только "на уровне слухов".

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