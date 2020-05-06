"Сбежавший" дрон мог приземлиться в Рижском заливе

Такой прогноз сделан исходя из последнего зафиксированного местонахождения дрона и данных о направлении ветра.

Напомним, во вторник, 5 мая, с 7 утра до 18 вечера поступило 18 сообщений жителей о, возможно, увиденном разыскиваемом дроне, однако эта информация не подтвердилась.

Поиски велись как с воздуха, так и с земли.

"Принимая во внимание, что сейчас нет угрозы для безопасности гражданской авиации, с 19:10 отменены все ограничения воздушного пространства, определенные в связи с пропавшим дроном", - признал представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс.

Министр сообщения Талис Линкайтс сообщил, что инициировал проверку действий должностных лиц и государственных учреждений в связи "с пропажей и поиском дрона" UAVFactory.

Ранее в интервью телеканалу TV3 глава правления UAVFactory Константин Попик рассказал, что пропавший дрон - экспериментальный прототип нового продукта.

"Это очень продвинутый летательный аппарат нового поколения для особого назначения. Конечно, он оснащен электроникой и GPS. Что пошло не так, мы пока не можем комментировать, чтобы сказать на 100%, надо провести расследование", - сказал Константин Попик.

По его словам, пропавший дрон оборудован системой безопасности - когда заканчивается топливо, он совершает автоматическую посадку.

"Конкретный тест был для того, чтобы проверить максимум полета. И планировать побить мировой рекорд. Вот для этого он и полетел", - рассказал совладелец предприятия.

Как сообщалось, в субботу, 3 мая, во время полета по техническим причинам отключилась система управления дроном. В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 м. Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета - примерно 70 километров в час.