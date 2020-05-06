Ср, 6.05.2020
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В Улброке две женщины повторно сбежали из-под карантина

Иллюстративное фото

ФОТО: Renāte Briede/LETA

Все сложнее удержать в карантине жителей дома в Улброке, которым в связи с заболеванием Covid-19 запрещено покидать место жительства, сообщает Panorāma.

Сначала заболели два человека, а потом положительные анализы были констатированы у еще четырех жителей дома. Двух из них госпитализировали, а еще двое чувствуют себя хорошо и от поездки в больницу отказались.

Для двух жительниц карантин оказался не препятствием, чтобы покинуть дом уже второй раз. Спустя пару дней женщин нашли и доставили обратно по месту жительства.

В женщинам повторно применен административный штраф.

Смотрите сюжет на латышском языке:

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