"За 10 дней они превратились в 15 тысяч": Агутин рассказал, как в кризис потерял 42 тысячи долларов

Агутин объяснил, что он написал множество песен, которые приобрели популярность. Это были не только его хиты, но и работы для других звезд российской эстрады. Артист получал авторские выплаты. Но в 1998 году грянул кризис, который лишил его заработанных денег.

"В агентстве авторских прав у меня за пять лет скопились 42 тысячи долларов. Я все никак не мог приехать и забрать их", - вспомнил Агутин.

"За 10 дней они превратились сначала в 15 тысяч, потом в 10, а потом и в пять", - сказал он в прямом эфире.

Что касается кризиса, который наступил из-за пандемии коронавируса, то он конечно сначала огорчил певца, но потом он решил отнестись к этому с юмором. Агутин посчитал, что, конечно, потерял, но потерял не много, а мог и больше. Другие люди потеряли вложения и по-крупнее.