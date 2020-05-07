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  • "За 10 дней они превратились в 15 тысяч": Агутин рассказал, как в кризис потерял 42 тысячи долларов

"За 10 дней они превратились в 15 тысяч": Агутин рассказал, как в кризис потерял 42 тысячи долларов

Леонид Агутин

ФОТО: Пресс-фото

Российский певец и композитор Леонид Агутин провел прямой эфир в Instagram с российским музыкантом Антоном Беляевым. Во время беседы он вспомнил кризис, который произошел в 90-х. Тогда артист за несколько дней потерял десятки тысяч долларов. 

Агутин объяснил, что он написал множество песен, которые приобрели популярность. Это были не только его хиты, но и работы для других звезд российской эстрады. Артист получал авторские выплаты. Но в 1998 году грянул кризис, который лишил его заработанных денег. 

"В агентстве авторских прав у меня за пять лет скопились 42 тысячи долларов. Я все никак не мог приехать и забрать их", - вспомнил Агутин. 

Именно то, что артист медлил сыграло с ним злую шутку. 

"За 10 дней они превратились сначала в 15 тысяч, потом в 10, а потом и в пять",  - сказал он в прямом эфире. 

Что касается кризиса, который наступил из-за пандемии коронавируса, то он конечно сначала огорчил певца, но потом он решил отнестись к этому с юмором. Агутин посчитал, что, конечно, потерял, но потерял не много, а мог и больше. Другие люди потеряли вложения и по-крупнее. 

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