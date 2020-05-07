Видео ⟩ Кто виновен в аварии в Балтэзерсе? Объясняет директор Школы безопасного вождения

Речь идет о широко обсуждаемом ДТП в Балтэзерсе днем 1 мая, когда, объезжая очередь автомобилей по зоне, где находиться запрещено, водитель мотоцикла не успел затормозить и врезался в машину, которая выехала с Таллиннского шоссе из поворота на Алдери.

Нужно сказать, что дискуссии по поводу этого случая были горячими, так как фактически общество разделилось на три части. Одни сказали, что виновата автоводитель, так как не уступила дорогу тем, кто едет по главной дороге, вторые утверждали, что виновен мотоциклист, так как он нарушил целый ряд правил дорожного движения, в результате чего пострадал он сам, пассажир, мотоцикл и машина, а третьи не спешили вставать на какую-то сторону, указывая, что виновны обе вовлеченные стороны.

ФОТО: скриншот видео

После просмотра видеозаписи аварии свое мнение по поводу ДТП, которое лишь по счастливой случайности не закончилось в морге, высказал директор Школы безопасной езды Янис Ванкс.

"Ужас! Перекрестки такого вида, этот маневр водителя Volvo, чтобы вывернуть налево, опасны и сложны. Конечно, пороть надо мотоциклиста. С пассажиром и так опрометчиво мимо островка ехать. Мотоциклист по умолчанию должен ехать с мыслью, что он невидим. В этом случае впереди микроавтобус и еще машина, снимающая все происходящее, а сами едут через разделительную полосу, через островок безопасности... Ну, очевидно, все указывает на то, что мотоцикл виден не будет", - прокомментировал Ванкс.

Однако можно довольно точно сказать, что часть вины в данной ситуации должна на себя взять и водитель легковушки, так как она выехала на главную дорогу и ей нужно было уступить путь едущим по ней.

"Куда надо было спешить в тот момент? Почему именно так поворачивать? Даже если мы видим, как микроавтобус повернул, эта машина, которая снимает, достаточно близко, чтобы водитель Volvo мог подождать и пропустить эту машину через перекресток и только потом повернуть безопасно. Соответственно, там все плохо, со всех сторон. К сожалению. Я могу только призвать, во-первых, водителей мотоциклов: думайте головой, поймите, что вы невидимы. И других водителей. Ну да, будем терпеливы", - сказал Ванкс, добавив, что от нескольких сэкономленных секунд реальной пользы не будет.

Так или иначе, обоим пострадавшим в аварии, скорее всего, потребуется еще долгое время, чтобы прийти в себя после пережитого. Кроме того, неприятные моменты придется пережить и автоводителю. Даже если удастся доказать свою правоту, впереди еще много хлопот.