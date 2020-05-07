Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ему на момент смерти было 52 года.

Смерть предпринимателя подтвердил следственный комитет.

По информации "350 Подмосковье", тело бизнесмена было найдено в селе Усово Московской области, рядом был найден пистолет.

Журнал Forbes оценивает состояние Дмитрия Босова в 1,1 миллиарда долларов. В списке богатейших россиян он занимал 86-е место.

Основной актив Босова - группа "Сибантрацит" - крупнейший в России производитель металлургических углей.

Кроме того, в 2018 году бизнесмен вложил порядка 160 миллионов долларов в компанию, работающую на рынке легальной марихуаны в США.