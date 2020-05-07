В ДТП за сутки пострадали 11 человек, трое из них - велосипедисты

В среду в стране было зарегистрировано 75 аварий, в восьми из которых пострадали люди.

В Рижском регионе произошло 46 ДТП, в Видземе и Курземе - по шесть, в Земгале - 10, а в Латгале - семь.

За прошедшие сутки было задержано 11 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель в состоянии наркотического опьянения.

В общей сложности полиция оформила 479 протоколов об административных нарушениях, в том числе 216 протоколов о превышении скорости.