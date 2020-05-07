"Ждут близкий личный контакт": Водонаева рассказала о сексуальных домогательствах на телевидении

В 2007 году Алена должна была стать ведущей на одном из популярных каналов. Модель уже прошла все кастинги и пробы. Ее уже утвердили и надо было только поговорить с "главным человеком".

Она давно забыла эту историю и не называла имени Митрошенкова. Но в свете последних событий решила это сделать. Алена признается, что эти домогательства никак не повлияли на ее жизнь. Водонаева признается, что даже не догадывалась, что этот человек продолжает быть влиятельной фигурой на телевидении. Сейчас ей уже ничего от него не надо - ни извинений, ни работы на телевидении, ее беспокоил только один вопрос: "Одна ли я такая?".