Чт, 7.05.2020
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Подробности взрыва в Резекне: под машину бросили боевую гранату

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Госполиция задержала троих связанных с организованной преступностью мужчин по делу о произошедшем 20 апреля подрыве автомобиля в Резекне, у них был изъят пистолет-пулемет с глушителем и боеприпасами, а также, возможно, наркотики, сообщили агентству LETA в Латгальском региональном управлении Государственной полиции.

Полиция напоминает, что утром 20 апреля в Резекне на аллее Атбривошанас, 101 прогремел взрыв, в результате которого были повреждены семь автомашин, а также дверь в подъезд жилого дома.

В ходе расследования полицейские выяснили, что взрыв был произведен с использованием боевой гранаты, которая была брошена под автомашину.

5 мая полицейские в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением "Омега" задержали предположительно виновных в подрыве авто мужчин 1999, 1984 и 1979 года рождения, которые уже попадали в поле зрения полиции. Все трое мужчин связаны с организованной преступностью.

По месту жительства мужчин были проведены обыски, в ходе которых был обнаружен пистолет-пулемет с глушителем и боеприпасами, а также, возможно, наркотические вещества, которые были отправлены на экспертизу.

Расследование продолжается, сейчас выясняются мотивы нападения.

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