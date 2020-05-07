В Латвии режим чрезвычайной ситуации могут продлить до 11 июня

В то же время правительство примет решение о смягчении ограничений, они коснутся учебного процесса, занятий спортом, собраний и пассажирских перевозок. Во всех упомянутых сферах предусмотрены конкретные условия.

Например, правительство может решить, начинать ли с 13 мая международные пассажирские перевозки по воздуху и морю. Пассажирские перевозки могут быть возобновлены в страны Европы, однако конкретный список стран еще уточняется.

Также может быть принято решение о возобновлении с 18 мая пассажирских автоперевозок на автотранспорте и по железной дороге, однако пока что планируется, что перевозки будут осуществляться в Литву и Эстонию.

Напомним, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 12 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации, во время которого установлен ряд ограничений. В том числе отменены международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты, автобусами и железнодорожным транспортом.