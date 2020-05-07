Шарапова рассказала о необычном свидании с Джоковичем

Во время прямого эфира у зрителей была возможность задать вопрос Шараповой и Джоковичу. Один из пользователей поинтересовался, помнят ли теннисисты свою первую встречу.

По словам россиянки, это случилось давно в Индиан-Уэллсе, ещё до того, как Джокович выиграл хотя бы один титул. Во время одного из розыгрышей парного матча в миксте Джокович заключил с Шараповой пари: в случае победы серба Мария должна была пригласить его на ужин.

"Я подумала: "Ок, какая разница? Кто этот мальчик вообще?". И тогда ты выиграл и сказал: "Сегодня мы ужинаем вместе. Идём в японский ресторан", - вспоминает Шарапова.

Россиянка также вспомнила, как во время ужина Джокович достал старый фотоаппарат Kodak и попросил официанта сфотографировать их. "Я чувствовала себя так, будто встретилась со своим фанатом", - сказала Шарапова.

33-летняя Шарапова – пятикратная победительница турниров "Большого шлема". Объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.

32-летний Джокович побеждал на турнирах "Большого шлема" 17 раз и в данный момент он является первой ракеткой мира в рейтинге АТР.