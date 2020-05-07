Covid-19 у соседей: в Эстонии - еще одна жертва, в Литве - плюс пять случаев

Шесть новых случаев были зафиксированы в Таллинне и еще один в Вырумаа.

По состоянию на утро 7 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждался 61 пациент, из них четыре человека находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 264 человека, завершены 273 случая болезни.

За минувшие сутки скончалась находившаяся на лечении в Клинике Тартурского университета 63-летняя женщина с Covid-19. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 56 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано 60 530 тестов, из них 1720, т.е. 2,8% были положительными.

В Литве за минувшие сутки установлено пять новых случаев коронавируса, теперь общее число их составляет 1433, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

Выздоровели 739 человек, больны - 642 человека.

От Covid-19 умерли 49 человек, из-за других причин умерли 3 заразившихся.

В среду в Литве было проверено 7597 проб, общее число проверенных проб составляет 164 тыс. 88. В четверг остались непроверенными 1665 проб.