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Чемпиона не будет! КХЛ утвердила распределение мест по итогам сезона

Хоккеисты "Йокерита"

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять обладателя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

"В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призёров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу.

Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/2020 и призёров чемпионата КХЛ, не существует", - говорится в сообщении лиги.

Напомним, что во второй раунд Кубка Гагарина вышли "Ак Барс", "Барыс", "Динамо" (Москва), "Йокерит", "Салават Юлаев", "Сибирь", СКА и ЦСКА. Этим командам присвоено единое 1-8-е место.

Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд в соответствии с пунктами 7-8 статьи 24 спортивного регламента КХЛ.

Решение о досрочном завершении сезона в КХЛ из-за коронавируса было принято 25 марта.

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