9 мая в окрестностях парка Победы будет запрещена стоянка машин

В парке будут установлены предупредительные таблички о запрете на проведение собраний, а в окрестностях парка будет запрещена стоянка автомашин.

С 8 до 24 стоянка запрещена по обеим сторонам ул. Бариню, на участке от бульв. Узварас до ул. Э. Смильгя и по обеим сторонам бульв. Узварас, на участке от ул. Бариню до ул. О. Вациеша. Ограничения не относятся к оперативному транспорту.

В случае необходимости Госполиция будет регулировать, ограничивать или запрещать движение на этих улицах.

Как сообщалось, с учетом введенного в рамках чрезвычайного положения запрета на собрания в этом году празднование 9 мая в парке Победы не состоится.

Общество "9мая.lv", которое каждый год проводит в Риге мероприятия в честь 9 мая, в этом году предложит отметить его трансляцией концертов прошедших лет и минутой молчания дома, сообщил агентству LETA член правления "9мая.lv" Вадим Баранник.