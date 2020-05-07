Видео ⟩ 82-летняя Джейн Фонда возродила свои культовые домашние тренировки в TikTok

В 80-е прошлого века Джейн Фонду прозвали королевой аэробики. Помните, как ее книги и кассеты с упражнениями расходились миллионами экземпляров? Вот, спустя почти сорок лет звезда поддерживает свою форму и не планирует бросать спорт.
В соцсети актриса показала свои будни в музыкальном сопровождении песни Долли Партон "9 to 5".
"Привет, TikTok! Меня зовут Джейн Фонда, я хочу повторить свой воркаут и предлагаю вам присоединиться ко мне. Я собираюсь победить этот кризис. Поднимаемся вверх и опускаемся, поднимаемся и опускаемся", - написала знаменитость, показав аудитории краткий комплекс упражнений.
@janefonda
Hello Tik Tok! I’m bringing back the Jane Fonda Workout to fight the climate crisis. Join ##firedrillfriday 4/3 @ 11AMPT ##happyathome ##indoorworkout♬ original sound - janefonda
Кстати говоря, свою первую студию аэробики в Беверли-Хиллз Фонда открыла в 1979 году, но главный успех сопутствовал ей благодаря видеокассетам с упражнениями.
Говоря о аэробике... В середине прошлого века в обществе стали больше обращать внимание на свою физическую форму. В это время в мире возник интерес к культуризму. Параллельно с силовыми тренировками начала развиваться и аэробика.
В 70-х к обычным упражнениям была добавлена музыка и танцевальные движения, а в 80-х тренировки начали показывать по телевидению, а также в продажу вышли в записи на кассетах. Среди тех, кто рекламировал аэробику были: Джуди Шеппард Миссет, Шер и Хизер Локлир.
Но, конечно же, главным лицом была актриса Джейн Фонда.
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