Видео ⟩ 82-летняя Джейн Фонда возродила свои культовые домашние тренировки в TikTok

В соцсети актриса показала свои будни в музыкальном сопровождении песни Долли Партон "9 to 5".

"Привет, TikTok! Меня зовут Джейн Фонда, я хочу повторить свой воркаут и предлагаю вам присоединиться ко мне. Я собираюсь победить этот кризис. Поднимаемся вверх и опускаемся, поднимаемся и опускаемся", - написала знаменитость, показав аудитории краткий комплекс упражнений.

Кстати говоря, свою первую студию аэробики в Беверли-Хиллз Фонда открыла в 1979 году, но главный успех сопутствовал ей благодаря видеокассетам с упражнениями.

Говоря о аэробике... В середине прошлого века в обществе стали больше обращать внимание на свою физическую форму. В это время в мире возник интерес к культуризму. Параллельно с силовыми тренировками начала развиваться и аэробика.

В 70-х к обычным упражнениям была добавлена музыка и танцевальные движения, а в 80-х тренировки начали показывать по телевидению, а также в продажу вышли в записи на кассетах. Среди тех, кто рекламировал аэробику были: Джуди Шеппард Миссет, Шер и Хизер Локлир.

Но, конечно же, главным лицом была актриса Джейн Фонда.