В среду за нарушение режима ЧС полиция завела всего два дела

При этом за сутки полиция провела 1647 проверок соблюдения ограничений.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством режима чрезвычайной ситуации, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.