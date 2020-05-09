Питер часто сравнивают с Ригой. А Ригу - с Питером. Брусчатка в историческом центре города, деревянные заборы, архитектурные шедевры модерна. Да что уж там, мы готовы поспорить, что многие не смогли бы отличить фотографию из рижского двора исторических зданий от знаменитых "колодцев" северной столицы. Не верите? Давайте проверим! Предлагаем угадать, какая из этих 16 фотографий сделана в Санкт-Петербурге, а какая - в Риге.