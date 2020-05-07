Чт, 7.05.2020
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  • "Мы думали, что у нас просто сильный грипп": Мадонна рассказала о заболевании коронавирусом

"Мы думали, что у нас просто сильный грипп": Мадонна рассказала о заболевании коронавирусом

Мадонна

ФОТО: https://www.instagram.com/madonna/

61-летняя американская певица Мадонна подтвердила, что переболела коронавирусом во время своего мирового турне Madame X.

Мадонна заметила, что хотела бы прояснить громкие заголовки, которые появились в СМИ. У нее были выявлены антитела, это означает, что она перенесла коронавирус. 

Скорее всего, она заболела после концертов в Португалии, Британии и Франции. В марте Мадонна прервала гастрольный тур после карантинного ограничения, введенного французским правительством. 

"Ближе к концу моего турне, в Париже, больше семи недель назад, я была больна, как и многие другие артисты, принимающие участие в моем шоу. Тогда мы думали, что у нас просто сильный грипп. Слава Богу, что мы все уже здоровы", - написала звезда в Instagram.

Она также напомнила, что пожертвовала миллион долларов на поиск вакцины от Covid-19.

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