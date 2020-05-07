"Мы думали, что у нас просто сильный грипп": Мадонна рассказала о заболевании коронавирусом

"Ближе к концу моего турне, в Париже, больше семи недель назад, я была больна, как и многие другие артисты, принимающие участие в моем шоу. Тогда мы думали, что у нас просто сильный грипп. Слава Богу, что мы все уже здоровы", - написала звезда в Instagram.