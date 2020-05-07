Эстонский министр: в пространство передвижения стран Балтии могла бы войти и Финляндия

В то же время, Рейнсалу отметил, что в том, что касается Финляндии на данный момент, за исключением трудовой миграции, в ближайшие недели пока не ожидается решений о прочих послаблениях.

Трудовая миграция между Эстонией и Финляндией возобновится 14 мая, причем Финляндия сообщила, что не будет требовать от прибывших из Эстонии в рамках трудовой миграции соблюдения карантина.

"А я предлагаю, чтобы Эстония так же обходилась с прибывшими из Финляндии, то есть чтобы они не должны были находиться в карантине", - сказал Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, общие принципы жизни при кризисе сохранятся и в ближайшем будущем. "Это значит, что международные поездки, не являющиеся неизбежными, не являются разумными. Мы убедительно советуем избегать международных поездок", - подчеркнул Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, в том, что касается третьих стран, Балтийские страны прежде всего обязательно рассмотрят вариант трудовой миграции с соблюдением карантина, а в отношении стран с низким распространением вируса можно будет также рассмотреть вариант отказа от карантина.