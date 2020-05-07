Число смертей от коронавируса в Европе превысило отметку 150 000

Число людей, скончавшихся от нового коронавируса, превысило в Европе отметку 150 000 человек, большинство из них скончалось в Соединенном Королевстве, Италии, Испании и Франции, как показывают по состоянию на утро четверга собранные информагентством AFP официальные данные.