Кризисные ситуации могут повториться, и мы должны использовать сложившиеся обстоятельства как возможность для проведения реформ в секторах здравоохранения и образования. В спокойное время это сделать сложно из-за политических и экономических издержек. Поэтому странам Балтии нужны сильные лидеры, которые поймут, что окно возможностей не будет долго открытым, - сказал в интервью о влиянии Covid-19 на Литву директор Центра восточноевропейских исследований Литвы Линас Кояла.

Интервью за 30 апреля 2020 года

Литва была первой страной, которая объявила чрезвычайную ситуацию и ввела довольно строгие правила, ограничивающие собрания людей. Плюс ко всему в стране объявлен карантин. Тем не менее, из трех стран Балтии в Литве не самое маленькое количество заболевших. Как вы можете это объяснить?

Да, Литва была одной из первых стран, отреагировавших на события Covid-19 в Европе и Азии. Ограничительные меры были довольно строгими, и многие до сих пор считают их преувеличенными. Литва не является страной с наименьшим количеством случаев заболевания или смертей, и статистика могла бы быть гораздо лучше, но мне кажется, что худшее уже позади, и перспективы на будущее кажутся более оптимистичными.

Однако как вы можете объяснить тот факт, что несмотря на довольно строгие ограничения, в вашей стране не наименьшее количество случаев инфицирования? Правительство допустило какие-либо ошибки или все происходило естественно?

Есть ряд причин: во-первых, большое количество людей вернулось домой из-за границы. Эти люди были одним из основных источников заражения. Многие литовцы живут в Великобритании и других странах Европейского Союза (например, в Германии). В этих странах на тот момент вирус уже развился. Граждане Литвы, которые находились не в Европейском союзе, также пытались вернуться домой через минский аэропорт (в то время он был единственным, который по-прежнему обслуживал пассажирские перевозки). К счастью, это число репатриированных граждан не было слишком большим, но это все еще одна из главных причин распространения Covid-19.

Литва недавно решила возобновить пассажирские перевозки. Вам не кажется, что это довольно рискованный шаг?

Правительство заявляет, что на путешественников будет действовать ряд ограничений, которые необходимо будет соблюдать в самолетах и ​​в аэропортах. Кроме того, путешественники, которые затем вернутся в Литву, должны будут 14 дней провести в карантине. В этом контексте в Литве и во всем мире ведутся дебаты - нужно ли продолжать принимать жесткие ограничительные меры или же следует больше "разогревать" экономику. Международный валютный фонд (МВФ) уже сделал прогноз, что валовой внутренний продукт Литвы из-за кризиса Covid-19 сократится на 8%. Если текущие ограничения будут сохраняться в течение длительного времени, влияние на экономику будет еще больше. Наше правительство ищет способ обеспечения общественной безопасности, но в то же время допускает определенный уровень мобильности людей.

Я думаю, что в этом контексте очень хорошо то, что страны Балтии координируют свою политику и применяют региональный подход к таким вопросам, как поездки. Примеров такого сотрудничества в Европе и по всему миру не так много.

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Что с политикой? Видите ли вы, что кризис может привести к каким-либо изменениям во внутренней политике страны? Можем ли мы говорить о каких-либо изменениях в позициях власти?

Думаю, что нет. Это год выборов в Литве, и парламентские выборы назначены на октябрь.

С начала пандемии мы наблюдаем рост поддержки правящей партии - "Союза крестьян и зелёных". Она была в правительстве более трех лет. Covid-19 является вестником надежды, что предстоящие выборы могут быть благоприятными для страны. В свою очередь оппозиционные партии такой поддержки не чувствуют и могут столкнуться с трудностями при привлечении общественного внимания в это время. Однако об этом пока рано судить, так как до октября еще далеко.

Я недавно разговаривал с исследователем из Эстонии – Кристой Райко. Она упомянула, что трамплином Эстонии от негативных последствий кризиса Covid-19 может стать ее сильный ИТ-сектор. Есть ли в Литве такой трамплин?

Сложно сказать. Для эстонцев ИТ является приоритетным сектором, для Литвы - нет. Мы очень открытая страна, и около 80% нашего ВВП зависит от экспорта. Мы экспортируем широкий ассортимент товаров, от переработанного топлива до мебели и многого другого. Эти товары, в период экономического роста, пользуются спросом во многих европейских странах (например, в Германии и России). Однако во время экономического кризиса спрос упал. Очень трудно предсказать, смогут ли эти экспортные сектора в ближайшее время возобновить рост, или нам придется ждать, пока увеличится спрос. У нас нет ни одного инструмента, который мог бы помочь нам оттолкнуться, но если экономическая ситуация стабилизируется в других европейских странах, то и у экономики Литвы все наладится.

Говоря об экономике Литвы, если я правильно понимаю, литовская экономическая модель очень похожа на латвийскую и эстонскую модель - наши страны открыты и глобальны. Какие страны ЕС нужно было бы открыть, чтобы обеспечить рост экономики Литвы?

Для нас все еще очень важна Россия. Это не страна ЕС, но она является одним из главных торговых партнеров. Особенно потому, что у нас есть нефтеперерабатывающий завод – мы покупаем сырую нефть у России, перерабатываем ее и перепродаем. Сейчас, конечно, ситуация с мировыми ценами на нефть довольно сложная. Это тоже проблема. Из стран ЕС для нас также важны Польша, Германия и Скандинавские страны. Я бы сказал, что все смотрят на Германию. Если Германия будет стабильной и хорошо справится с кризисом, то экономика Литвы также будет успешной. Большая часть нашего экспорта поставляется туда. Конечно, если Германия не справится, проблемы будут гораздо серьезнее. Такие сложности у Литвы были всегда. Проблемы мировой экономики могут сильно навредить нам.

Вы уже упомянули Россию. Видите ли вы какие-либо изменения в отношениях между тремя странами Балтии и Москвой после окончания кризиса Covid-19?

Не думаю. Полагаю, что Россия на данный момент пытается решить свои внутриполитические проблемы. Карантин там начался совсем недавно, и число заболевших растет с каждым днем. На сегодняшний день Россия является горячей точкой пандемии. Таким образом, возможно, что в течение некоторого времени Россия будет более ориентирована на внутреннюю повестку, но отношения между странами Балтии и Россией в целом не изменились. Отчеты Европейского Союза, а также Литвы, Латвии и Эстонии указывают на то, что Россия продолжает реализовывать дезинформационные кампании с теми же целями, что и раньше.

Многие эксперты сейчас говорят о ситуации, в рамках которой суверенитет вновь становится все более ощутимым. Кроме того, Covid-19 усугубил эту тенденцию. Не думаете ли вы, что для стран Балтии этот мир будет менее безопасным? Мы же заинтересованы в том, чтобы различные многосторонние форматы (международные организации и т. д.) продолжали играть важную роль.

Да, существуют некоторые сомнения об их будущем. Однако я думаю, что подобные сомнения рождаются в каждой кризисной ситуации. Давайте вспомним Грецию, когда ее экономика находилась в состоянии большой рецессии. Тогда все говорили о распаде Евросоюза. То же самое было во время миграционного кризиса 2015 года, когда казалось, что Европейский Союз больше не сможет двигаться вперед и избежать развала. Когда состоялось голосование Brexit, ожидалось, что произойдет эффект домино и снижение европейского единства. Пока что ситуация такая же.

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Пандемия осветила отсутствие сотрудничества между Европейским союзом, что не идет на пользу странам Балтии, поскольку меньшая солидарность Европы означает меньше возможностей для борьбы с общими кризисами. Однако я не думаю, что ЕС рухнет. Не распадется и НАТО. Политическая ситуация в Латвии, Литве и Эстонии существенно не изменится, если мы успешно справимся с экономическим ударом, вызванным кризисом.

В целом - какие главные уроки Литва вынесла из кризиса?

Я думаю, что один из уроков заключается в том, что наш регион - три балтийских государства - смог справиться с кризисом относительно хорошо. Мы можем очень хорошо реагировать на такие вызовы и работать лучше, чем многие страны Западной Европы.

Второй урок - кризисные ситуации могут повториться, и мы должны использовать текущую ситуацию как возможность. В Литве мы много говорили о том, что необходимо реформировать систему здравоохранения и образования. Это сложно сделать в обычное время, когда ничего особенного не происходит. Это потому, что политики всегда говорят, что в экономическом плане эти реформы слишком дороги. Настало время решить эти проблемы и доказать нашим западным партнерам, что мы больше не постсоветские страны и не новички в Европейском союзе. Наоборот, именно мы можем формировать повестку дня.

Не думаете ли вы, что как только это чувство угрозы пройдет, желание вершить серьезные реформы тоже уменьшится? Есть ли у вас какие-либо взгляды на то, как мы можем обеспечить продвижение этих реформ?

Да, я думаю, что это проблема. Нам необходимы сильные лидеры - ответственные политики, которые поймут, что это окно возможностей не будет долго открытым. В Литве ситуация более специфическая из-за выборов. Летом начнутся предвыборные кампании, за которыми, в октябре, последуют сами выборы, а потом - формирование правительства. Работу свою оно сможет начать лишь в декабре. В этом контексте возникает вопрос, будут ли люди на тот момент все еще чувствовать, что пришло время начать реформы. Все это будет зависеть от будущей экономической ситуации. Надеемся, что во всех трех странах Балтии будут сильные лидеры, и мы сможем доказать, что Covid-19 - это не только кризис и трагедия, но и возможность.

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То есть вы считаете, что кризис Covid-19 будет играть большую роль в процессе формирования правительства в Литве и что политики будут пытаться заручиться поддержкой на его основе?

Конечно. Я думаю, что этот вопрос перед выборами будет ключевым. Политики сфокусируются на двух аспектах: здравоохранение (сколько людей было заражено и насколько велик риск второй волны? Достаточно ли у нашей страны медицинского оборудования) и экономический аспект (будет ли наш ВВП продолжать падать или мы увидим его рост?). Пока все выглядит так, что правительство и правящие партии находятся в очень сильной позиции. Это связано с тем, что правительство отреагировало эффективно, и в контексте распространения болезни Литва выглядит довольно прилично. Однако все это может измениться очень быстро, и мы уже видим, что поддержка политических сил во многих европейских странах снижается. Мы живем в очень переменчивые времена.