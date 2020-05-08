Анжелика Тиманина - победила на Олимпиаде, сменила вид спорта и пришла на кастинг к Урганту

Анжелика ушла из синхронного плавания в 2016 году. За время своей карьеры россиянка 11 раз становилась чемпионкой мира, а в 2012 году заняла первое место на Олимпийских играх.

О завершении карьеры Анжелика сообщила в своём Instagram, отметив, что уже несколько лет тренировалась с серьёзной травмой.

"Спасибо команде - за Лондон-2012, за смех под водой, за разговоры в раздевалках, за поддержку-слёзы-дружбу, за то, что мы вместе шли к одной цели, всегда, несмотря ни на что. Но вообще я не прощаюсь, если что, я говорю: до встречи", - написала Тиманина.

Девушка не соврала. Тиманина переквалифицировалась из синхронистки в сёрфершу и в 2017 году выиграла два из трёх этапов чемпионата России по сёрфингу.

"Вода - моя жизнь. Абсолютно моя стихия! Более 20 лет я была в синхронном плавании, а теперь сёрфинг. В воде мне намного комфортнее, чем на земле. Давно мечтала выступать одна, зависеть только от себя и своих возможностей", - приводит слова Анжелики Life.

Стоит отметить, что сёрфинг - это олимпийский вид спорта, поэтому увидеть Анжелику на очередной Олимпиаде, но в другом амплуа - было бы очень круто. Правда, сама спортсменка отмечает, что будущее российского сёрфинга за молодым поколением, а её задача - популяризировать этот вид спорта.

Тем не менее Тиманина не исключает, что когда-нибудь ещё раз отправится на Олимпиаду - если не в Токио, то в Париж. "Рожу детей, и там посмотрим", - сказала Анжелика в недавнем интервью.

Кстати, карьера Анжелики могла сложиться абсолютно по-другому. Девушка училась в Останкино и окончила международные актёрские курсы. Несколько лет назад она проходила кастинг в "Вечерний Ургант", где должна была быть новая рубрика про ЗОЖ и спорт. Для шоу даже был снят пилотный выпуск, но в итоге рубрика так и не вышла.