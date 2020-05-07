В возрасте 29 лет скончался многообещающий латвийский продюсер и музыкант Матис Рунтулис

"Вчерашнее утро нам принесло жестокую новость - наш милый Матис ушел и никогда больше не вернется. Это очень больно, и надо это попытаться осознать", - написала она.

Тауриня подчеркнула, что Матис был очень хорошим человеком. Он был щедрым и душевным, скорее всего, эти качества и стали причиной несчастья.

"Милые родители, берегите своих детей от нового зла. Будьте бдительными, настойчивыми, а если необходимо, то отбрасывайте стеснение и еще раз убедитесь, что зло вас не обведет вокруг пальца", - заметила женщина.

Матис, или Mr.Myster, музыкальную карьеру начал как гитарист. Его творческий путь начался с рок-музыки, а продолжился в джазе и электронике. В его композициях можно услышать различные инструменты и звуки, которые Матис записывал сам, а потом обрабатывал. Его живые выступления всегда были настоящим приключением с видеопроекциями. Чаще всего сцену он делил с джазовыми музыкантами.