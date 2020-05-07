Навсегда закрылся один из рижских кинотеатров

Согласно опубликованному в сети Facebook сообщению, люди, у которых были подарочные карты и срок которых заканчивался после 14 марта, до 31 мая могут написать на rigaplaza@multikino.lv и получить деньги обратно.

Желающие получить деньги, должны прислать фотографию подарочной карты, на которой виден ее номер, сумма и срок годности.

ФОТО: скриншот

В финансовом году, который длился с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2018 года, оборот Multikino Latvija составил 3,196 млн евро, прибыль -780 196 евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Данные за 2018/2019 финансовый год не сообщены.

Компания зарегистрирована в 2010 году, ее единственным владельцем является польское предприятие Multikino.