Получатели пособий по простою: кто они?

Больше всего получателей пособий - в возрастной группе от 26 до 35 лет, а женщины подают заявки о предоставлении пособия за простой почти в два раза чаще, чем мужчины, сообщает Служба государственных доходов (СГД) на основании своей статистики.
Данные СГД позволяют составить портрет среднестатистического получателя пособия за простой - это молодая рижанка, которая в последние годы работала официанткой за небольшую, но стабильную зарплату, меньше 80% от средней зарплаты в стране.
Пособия по простою чаще получают официанты и бармены (10%), повара (10%), продавцы (7%), специалисты по обслуживанию клиентов (6%), работники кухни (6%), уборщики (3%), кассиры.
Самому младшему получателю пособия 15 лет, самому старшему - 89. У каждого пятого есть иждивенцы.
СГД отмечает, что среди получателей самых маленьких пособий 66% являются женщинами.
Как сообщалось ранее, с учетом того, что эпидемиологическая обстановка в Латвии не позволяет установить точный срок, до которого государству придется продлевать режим чрезвычайной ситуации, правительство установило 30 июня как конечный срок периода простоя.
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