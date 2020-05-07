Чт, 7.05.2020
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Под Кегумсом полиция за превышение скорости поймала водителя-рецидивиста
Видео

Полицейский. Иллюстрация

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Днем 6 мая навстречу экипажу полиции с огромной скоростью ехал автомобиль Toyota - вместо разрешенных 90 км/ч, автоводитель разогнался до 171 км/ч. 

Инцидент произошел во время патрулирования  сотрудниками Дорожной полиции Рижского регионального управления Госполиции в волости Бирзгалес Кегумсского края. 

Полицейские потребовали незамедлительно остановиться, что автоводитель и сделал.

За рулем красной Toyota Corolla находился мужчина 1983 года, который несколько лет назад попал в поле зрения полиции за управление автомобилем в нетрезвом виде.

По факту превышения скорости составлен протокол, за подобные нарушения водитель может быть оштрафован на сумму от 360 до 480 евро с лишением водительских прав на срок до полугода.

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