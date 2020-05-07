Под Кегумсом полиция за превышение скорости поймала водителя-рецидивиста

Инцидент произошел во время патрулирования сотрудниками Дорожной полиции Рижского регионального управления Госполиции в волости Бирзгалес Кегумсского края.

Полицейские потребовали незамедлительно остановиться, что автоводитель и сделал.

За рулем красной Toyota Corolla находился мужчина 1983 года, который несколько лет назад попал в поле зрения полиции за управление автомобилем в нетрезвом виде.

По факту превышения скорости составлен протокол, за подобные нарушения водитель может быть оштрафован на сумму от 360 до 480 евро с лишением водительских прав на срок до полугода.

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