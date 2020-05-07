Франция оставит границы закрытыми до середины июня

Франция сохранит ограничение на въезд из других стран Евросоюза как минимум до 15 июня. Другие введенные ранее ограничения ввиду распространения Covid-19, будут постепенно отменяться уже с 11 мая.
Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера сообщает DPA.
Кастанер указал, что правительство не планирует применять к въезжающим из ЕС требования соблюдать двухнедельный карантин. Однако такое правило будет сохранено к прибывшим из других стран.
Въезд из государств, которые не входят в состав Евросоюза или Шенгенской зоны, будет закрыт и дальше.
Во Франции останутся закрытыми пляжи, кроме случаев, когда местные власти смогут обеспечить безопасное пребывание людей в местах отдыха у воды.
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