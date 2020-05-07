Чт, 7.05.2020
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Франция оставит границы закрытыми до середины июня

Граница Франции. Иллюстрация

ФОТО: ERIC GAILLARD / REUTERS

Франция сохранит ограничение на въезд из других стран Евросоюза как минимум до 15 июня. Другие введенные ранее ограничения ввиду распространения Covid-19, будут постепенно отменяться уже с 11 мая. 

Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера сообщает DPA.

Кастанер указал, что правительство не планирует применять к въезжающим из ЕС требования соблюдать двухнедельный карантин. Однако такое правило будет сохранено к прибывшим из других стран.

Въезд из государств, которые не входят в состав Евросоюза или Шенгенской зоны, будет закрыт и дальше. 

Во Франции останутся закрытыми пляжи, кроме случаев, когда местные власти смогут обеспечить безопасное пребывание людей в местах отдыха у воды.  

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