Франция оставит границы закрытыми до середины июня

Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера сообщает DPA.

Кастанер указал, что правительство не планирует применять к въезжающим из ЕС требования соблюдать двухнедельный карантин. Однако такое правило будет сохранено к прибывшим из других стран.

Въезд из государств, которые не входят в состав Евросоюза или Шенгенской зоны, будет закрыт и дальше.

Во Франции останутся закрытыми пляжи, кроме случаев, когда местные власти смогут обеспечить безопасное пребывание людей в местах отдыха у воды.