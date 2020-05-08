Пт, 8.05.2020
Принципиальные требования не меняются: дистанцируемся и моем руки министр здравоохранения Илзе Винькеле о смягчении ограничений

На чемпиона Европы по волейболу в составе сборной России напали двое с ножом

Алексей Спиридонов (справа)

ФОТО: AFP/SCANPIX

Бывший игрок сборной России по волейболу Алексей Спиридонов заявил, что подвергся нападению со стороны двух неизвестных, у одного из которых был нож. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Спиридонова, инцидент произошёл в Москве на Киевском шоссе, когда он выходил из банка.

"Одного успел ударить, а второй схватился за нож. Я был с другом, он мне помог. К счастью, мы не пострадали, всё в порядке", - сказал Спиридонов.

Стоит отметить, что Спиридонов регулярно становится участником скандалов. В конце 2019 года волейболист устроил потасовку на детском теннисном турнире, где выступала его дочь, а на чемпионате мира 2014 в Польше волейболист "стрелял" по болельщикам из воображаемого автомата, за что получил дисквалификацию.

Алексей Спиридонов сейчас находится без клуба - он покинул уфимский "Урал", за который выступал с 2019 года. Волейболист становился чемпионом Европы 2013 года, а также двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013) в составе сборной России.

Идёшь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ