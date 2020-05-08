Никита Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко

"За оскорбление в мой адрес вызываю Александра Емельяненко на ринг. Это не хайп и не договорённость ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни", - заявил Джигурда.

Ранее Джигурда вызвал на бой телеведущего Владимира Соловьёва за то, что тот "похабно вёл себя с Василием Уткиным". Телеведущий отказался от поединка с Джигурдой, а идею этого поединка высмеял Александр Емельяненко, сказав, что из 59-летнего Джигурды и 56-летнего Соловьева уже "песок сыпется".

"Уверен, что любимый и уважаемый мною Александр Емельяненко не такой же понтарь, как вечерний мудозвон, зассавший выйти со мной на боксёрский ринг!", - заявил Джигурда.

Напомним, что на счету Емельяненко 28 побед и семь поражений в поединках по правилам MMA. 24 июля у него запланирован бой против Магомеда Исмаилова.