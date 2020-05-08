Пт, 8.05.2020
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В Латвии отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В пятницу в Латвии и по всей Европе отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны.

Президент Эгил Левитс, спикер Сейма Инара Мурниеце и премьер-министр Кришьянис Кариньш в индивидуальном порядке возложат цветы на Братском кладбище в Риге.

Министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш посетят Джуксткую волость Тукумсского края, где возложат венки на могилах советских и немецких солдат. Во второй половине дня состоится церемония возложения венков на кладбище в Лестене.

Пабрикс пригласил участвовать в церемонии послов Германии и России. 

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