В Латвии отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны

В пятницу в Латвии и по всей Европе отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны.
Президент Эгил Левитс, спикер Сейма Инара Мурниеце и премьер-министр Кришьянис Кариньш в индивидуальном порядке возложат цветы на Братском кладбище в Риге.
Министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш посетят Джуксткую волость Тукумсского края, где возложат венки на могилах советских и немецких солдат. Во второй половине дня состоится церемония возложения венков на кладбище в Лестене.
Пабрикс пригласил участвовать в церемонии послов Германии и России.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!