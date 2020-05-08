Аэропорт "Рига" в апреле обслужил всего 3043 человека

В апреле со сравнению с тем же месяцем 2019 года число обслуженных пассажиров уменьшилось на 99,5% - до 3043 человек.

Из обслуженных за первые четыре месяца 2020 года пассажиров 1,25 млн были обслужены на международных рейсах, 3405 - на местных.

В апреле на международных рейсах был обслужено 3040 пассажиров, на местных - 3 пассажира.

Самыми популярными направлениями полетов в этом году были Москва (10,4%), Лондон (8,6%), Осло (4,4%), Хельсинки (4,3%), Берлин (3,7%), Таллин (3,6%), Стокгольм (3,5%), Франкфурт (3,2%), Киев (3,1%) и Вильнюс (2,9%).

За четыре месяца в Рижском аэропорту обслужено 16 618 рейсов, что на 34,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, в том числе в апреле обслужено 338 рейсов, что на 95,4% меньше, чем годом ранее.

Через аэропорт за четыре месяца транспортировано 6690 тонн грузов, что на 22,9% меньше, чем годом ранее, в том числе в апреле - 1069 тонн или на 49,6% меньше, чем в марте 2019 года.

В 2019 году в аэропорту "Рига" было обслужено 7,798 млн пассажиров, что на 10,5% больше, чем в 2018 году.

Галерея: Опустевший аэропорт "Рига"

Как сообщалось, с 13 марта в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, во время которого введен ряд ограничений, в том числе с 17 марта отменены все международные пассажирские перевозки.