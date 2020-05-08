Covid-19: В США умерли уже более 75 000 человек

В США за последние сутки число связанных с Covid-19 случаев смертей увеличилось на 2448 и достигло 75 543 человек, сообщает AFP.
В среду было зарегистрировано 2073 смерти пациентов с Covid-19, а во вторник - 2333. При этом в понедельник умерло гораздо меньше пациентов с коронавирусом - 1015 человек, это число стало наименьшим числом за сутки за последний месяц.
В свою очередь число случаев инфицирования в США увеличилось до 1 254 750.
Среди стран мира в США зарегистрировано наибольшее количество связанных с Covid-19 смертей, а также наибольшее число подтвержденных случаев инфицирования.
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