Вакцинация предотвращает тяжелые заболевания инфекционными болезнями, а не вызывает их
В последние годы в мире и в Латвии процветают движения антивакционаторства. Их сторонники утверждают, что вакцины содержат ядовитые вещества, что они становятся причинами смерти и вызывают осложнения, о которых общество не узнает, так как информацию о побочных явлениях якобы замалчивают.
Эпидемиологи и данные свидетельствуют о совсем другой картине. Доступность вакцин позволила искоренить оспу и существенно снизить заболеваемость и количество смертей от таких инфекционных болезней как полиомиелит, корь, столбняк и других. Вакцинация позволяет избежать тяжелого протекание заболеваний и согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый год уберегает от смерти от 2 до 3 миллионов жителей планеты.
Re:Check обобщил наиболее распространенные аргументы о якобы вреде вакцинации, и обратился с вопросами о вакцинах и их безопасности к Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Государственному агентству лекарств, а также оценивала эти аргументы, полагаясь на информацию из различных исследований, и данных о ситуации в Латвии.
"Значение вакцин во благо человечества на самом деле сложно переоценить. Вакцинация занимает второе место после чистой и безопасной питьевой воды как самая успешная мера общественного здоровья для борьбы с инфекционными заболеваниями и уменьшения количества вызванных ими смертей", - указывает в интервью Re:Check эпидемиолог SPKC Лариса Саврасова.
Первый аргумент - вакцины вызывают аутизм
Один из наиболее распространенных мифов, который существенно повлиял на вакцинацию в течение последних 20 лет, - это не соответствующие действительности утверждение о взаимосвязи вакцин и аутизма. Этот миф появился потому, что в 1998 году британский врач Эндрю Вейкфилд (Andrew Wakefield) вместе с 12-ю соавторами в престижном медицинском журнале Lancet опубликовал исследование, в котором ошибочно утверждал, что комбинированная вакцина MMR против кори, краснухи и эпидемического паротита (свинки) вызывает аутизм и заболевания кишечного тракта. Ни один ученый не смог повторить результаты исследования Вейкфилда или подтвердить выдвинутую в нем гипотезу.
Позже выяснилось, что Вейкфилд вел себя неэтично по отношению к детям, изменял информацию о медицинской истории пациентов, чтобы только подтвердить свои утверждения, к тому же он был вовлечен в судебный процесс против изготовителей вакцины MMR, таким образом, у него возник конфликт интересов. После длившегося годами расследования результаты изучения Вейкфилда были признаны мошенническими, Lancet в 2010 году его отозвал и Вейкфилд потерял лицензию врача.
С момента публикации проведенного Вейкфилдаом исследования, за которым последовало падение доверия к вакцине, было проведено несколько исследований, которые опровергали гипотезу о взаимосвязи вакцины и аутизма. В 2019 году было опубликовано до сих пор самое обширное в мире исследование на эту тему, в котором делается вывод, что вакцина MMR не увеличивает риск спровоцировать аутизм. Исследование проведено в Дании, в нем проанализированы данные о появившихся на свет в Дании детях (всего 657 461), родившихся в этой стране матерей за период с 1999 до 2010 года.
Второй аргумент – вакцина вызывает то инфекционное заболевание, от которого делается прививка
Вакцины содержат активные вещества – неживые микроорганизмы или живые, но ослабленные вирусы и микробы, которые вызывают ответную реакцию иммунной системы, и в организме начинают вырабатываться антитела. Именно благодаря имеющимся в организме антителам, у вакцинированного человека меньше риска подвергнуться инфекционным болезням, но, если все-таки случилось заболеть, то болезнь протекает в более легкой форме. Но тот факт, что вакцины все-таки содержат активные вещества, и является одним из главных аргументов антивакционаров, почему не надо делать прививки. Зачастую указывается, что после вакцинации дети и/или взрослые заболевают болезнью, от которой получили вакцину.
«Основой утверждения о том, что одно из наиболее частых побочных явлений вакцинации – это заболевание болезнью, от которой сделана прививка, является опыт людей, которые прислали Vakcīnrealitātei Latvijā информацию об осложнениях после вакцинации, а также исследования и описания конкретных медицинских случаев», - Re:Check указала создательница страницы Facebook Vakcīnrealitāte Latvijā Кристина Дунеца. Она в публичном ответе привела ссылки на 14 различных медицинских исследований, в которых описаны отдельные случаи, когда пациент после прививки заболевал конкретной болезнью (например, здесь) или появлялись другие осложнения.
В редких случаях вакцина может вызвать легкие симптомы, характерные для заболевания, от которого ребенок или взрослый вакцинировался.
"Нигде не сказано, что человек не может инфицироваться после введения вакцины",- объясняет Саврасова. Она указывает на то, что особенно это относится к коклюшу, от которого вакцина существует, но, несмотря на это в Европе сейчас наблюдаются вспышки коклюша. "Вакцинированные люди тоже болеют, но они болеют намного-намного легче. Они не попадают в больницу. Они эту болезнь действительно переносят намного легче, не говоря уже об отсутствии летальных исходов".
В Латвии в 2019 году зарегистрированы 2 случая, когда после получения комбинированной вакцины M-M-RVaxPro против кори, краснухи и эпидемического паротита (свинки) у детей появились небольшая сыпь и была повышенная температура. После обследования и анализов выяснилось, что у обоих детей была вызванная вакциной инфекция кори. Но эпидемиолог GRP Саврасова подчеркивает – в обоих случаях дети выздоровели очень быстро и сыпь пропала через несколько дней. Еще у одного ребенка после вакцинации была зафиксирована ярко выраженная местная реакция – распухла рука в районе прививки.
Третий аргумент – вакцины вызывают тяжкие побочные явления
Противники вакцин указывают, что вакцины могут вызвать и другие тяжелые компликации.
Во первых, согласно информации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) нет доказательств тому, что вакцина против рака шейки матки вызывала бы бесплодие. После заявлений, что в нескольких случаях после получения этой вакцины у пациенток констатирована преждевременная менопауза, полученная информация в США проверена и проведены дополнительные исследование, но не найдены доказательства тому, что констатированыe явления вызвала вакцина. Европейское агентство лекарств также признало эти вакцины, например Gardasil 9, безопасными и позволила их зарегистрировать.
В другой публикации в сети Facebook неправдиво утверждается, что из-за вреда вакцин в Швеции запрещена обязательная вакцинация. Это утверждение проверили несколько факт-чекеров (Snopes, France24 и Science Feedback), которые выяснили, что действительно парламент Швеции в марте 2017 года на голосовании отклонил предложение ввести обязательную вакцинацию. Но это сделано не потому, что вакцина была бы вредной, а потому, что вакцинации в Швеции всегда была добровольной. Несмотря на добровольную вакцинацию, в Швеции более чем 98% детей получили три дозы комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Б гепатита, а 97,5% - комбинированную вакцину MMR. Таким образом в Швеции один из самых высоких показателей вакцинации в Евросоюзе.
Если говорить о вакцинах как таковых, то у вакцин, так же, как и у других медикаментов, могут быть побочные явления. Но как указывают в Детской университетской клинической больнице, серьезная ответная реакция на вакцину или другие явления очень редки и не сравнимы с последствиями, которые могут произойти, встретившись с болезнями и возбудителями болезней, циркулирующими в обществе, которые потом развиваются.
И в мире, и в Латвии за вакцинами и вызванными ими компликациями наблюдают – если таковые появляются, и врачам, и получившим вакцины следует обязательно сообщать об этом SPKC, который в свою очередь расследует случившееся.
В Латвии число нежелательных побочных явлений после вакцинации по сравнению с количеством проведенных вакцинаций ничтожно, свидетельствуют данные ЦПКЗ. В 2019 году проведено 616 836 вакцинаций (и оплачиваемых государством в рамках программы иммунизации, и платных вакцин), а побочные явления зафиксированы в 12 случаях. В 3-х случаях побочные эффекты зафиксированы после получения комбинированной вакцины M-M-RVaxPro, которые уже упомянуты ранее.
Зарегистрированные в 2019 году побочные явления после вакцинации
В остальных 9 случаях побочные явления наблюдались после получения вакцины BCG против туберкулеза. Во всех 9 зарегистрированных случаях у получивших вакцину развился лимфаденит – то есть воспалились лимфоузлы в подмышках.
Четвертый аргумент – вакцина содержит ядовитые вещества
Часто противники вакцинации утверждают, что вакцины содержат ядовитые вещества, например, формальдегид, фосфат алюминия или гидроксид алюминия, меркурий и др. Например врач – иммунолог Лаурис Лицитис на одном записанном в 2017 году видео, которым люди до сих пор время от времени делятся в социальной сети Facebook, указывает, что эти вещества, которые используются как консерванты вакцин, накапливаются в организме и вызывают повреждения мозга и онкологические заболевания.
Сейчас в телефонном разговоре Лицитис говорит, что свои утверждения обосновывает на проведенном недавно, в 2018 или 2019 году, исследовании, в котором открыта связь между накопленным в организме алюминием и болезнью Альцгеймера. В то же время он сам сомневается в объективности исследований. "К сожалению, 80% всех исследований – это фикция, они не основываются на доказательствах. Это фальшивые результаты, полученные с целью получить ожидаемый результат", - Re:Check сказал Лицитис. Во время разговора он конкретное исследование еще не мог назвать, и был слишком занят, чтобы найти его до вечера 6 мая.
Он за время своей практики врача иммунолога, по его словам, наблюдал, что каждый год есть пара пациентов, у которых после вакцинации были какие – либо побочные явления, в большинстве своем связанные с повреждениями работы центральной нервной системы или аллергическими реакциями.
"Сказать, что потому, что вам была сделана прививка, вы сразу же станете совсем невменяемым и больным, нельзя", – говорит Лицитис. "Вовсе не у каждого второго эти осложнения, но эти 2% или сколько то, когда как, где это наблюдают, это факт. В своей практике я тоже это наблюдаю. Каждый год есть пара человек с такими осложнениями". Правда, сам Лицитис не сообщает о случаях, когда констатирует осложнения после вакцинации, так как это должен делать тот, кто наблюдает за пациентом – семейный врач, который в свою очередь это делает редко, так как это связано с дополнительными проверками якобы может повлиять на их повторную сертификацию. "Это беготня с оформлением бумаг, и потом дачу ответов и всем остальным, у меня нет времени этим заниматься. Это должен делать семейный врач, а не специалист".
Некоторые вакцины действительно содержат вещества, которые в большой концентрации могут быть вредны, но их объем в вакцинах настолько ничтожен, что это не является угрозой здоровью. Некоторые из вредных веществ человек может с едой или напитками получить в большем количестве, чем от вакцины, а также сами эти опасные вещества естественно содержатся в человеческом организме. Хотя формальдегид считается искусственно созданным химическим веществом, тем не менее он в небольших количествах вырабатывается и человеческим организмом. "Натуральное количество формальдегида в крови двухмесячного младенца (всего примерно 1,1 миллиграмм) в 10 раз больше, чем в любой вакцине (там оно менее 0,1 миллиграмма). Груша содержит примерно в 50 раз больше формальдегида, чем любая вакцина", - указывается в проекте Vaccine Knowledge Оксфордского Университета.
Соли алюминия находятся в еде и питьевой воде, в молоке матери, они используются как пищевые добавки (например, в пирожных и хлебе), в медикаментах и др. В вакцинах соли алюминия используются как вещества – помощники, усиливая иммунную реакцию, их количество менее 2 миллиграммов, объясняет Vaccine Knowledge. В большинстве случаев абсорбированный вместе с продуктами или другими источниками алюминий выводится через почки, но небольшое количество накапливается в организме. Опубликованные в 2002 и 2011 году исследования свидетельствуют, что принятое через вакцины количество алюминия у младенцев в первые 6 месяцев жизни меньше, чем полученное через продукты, в том числе через материнское молоко, и полученное количество алюминия намного меньше, чем минимальный уровень риска. Отвечая на это, Лицитис только указал, что это старые исследования.
Некоторые вакцины могут содержать яичный белок (овальбумин), который опасен людям, у которых на него тяжелая аллергия и наблюдается анафилактический шок. В таком случае эти вакцины конкретному человеку были бы противопоказаны, добавляет Саврасова.
Пятый аргумент – лучше способствовать естественному иммунитету для защиты от инфекционных болезней
Часто противники вакцинации указывают на то, что естественный иммунитет человека является намного лучшей защитой от разных болезней, чем прививки. Естественный иммунитет появляется, если человек заболел и успешно переболел конкретной болезнью. Правда, у этого сценария есть и теневая сторона: можно и умереть.
"И закалка, и гигиена, не только бытовая, но и духовная, играет большую роль в борьбе человечества с заболеваниями и болезнями вообще. Но вакцинация считается одной из самых успешных и экономически выгодных мер общественного здоровья", - указывает эпидемиолог SPKC.
Саврасова подчеркивает, что, во-первых, вакцинация проводится, чтобы не было тяжелых последствий инфекционных заболеваний и чтобы избежать вызванных инфекционными болезнями случаев смерти. В Латвии в результате вакцинации каждый год удается предотвратить около 40 000 случаев разных инфекционных заболеваний и более 100 случаев детских смертей.
Некоторые инфекционные заболевания особенно опасны для определенных групп риска. Например, коклюшем подростки и взрослые могут переболеть легко, но у младенцев эта болезнь протекает очень тяжело. Саврасова напомнила, что в 2018 году от коклюша умер почти четырехмесячный младенец. "Он не был вакцинирован, и причиной тому было просто промедление и неправильно указанные контр-индикации", - рассказывает эпидемиолог. Всего за 9 лет от регулируемых вакцинацией заболеваний в Латвии умерли 15 детей, у которых не было прививок против этих болезней.
Чем больше людей вакцинируется, тем больше охват вакцинации и коллективный иммунитет. Если 95-98% членов общества вакцинированы, то и оставшиеся не привитые, скорее всего, не заболеют инфекционными заболеваниями. "У нас охват вакцинации достаточно хороший. Более чем 95% детей получили третью вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша", - говорит Саврасова. Настоящий охват вакцинации свидетельствует, что в обществе есть доверие к вакцинам, говорит эпидемиолог.
Взгляды жителей Латвии на необходимость и безопасность вакцин
"Я хотела бы призвать и врачей, и родителей активно сообщать о всех нежелательных происшествиях, которые они наблюдают у детей после вакцинации. Тогда у нас будет возможность обеспечить качественный надзор за нежелательными явлениями", - подчеркивает Саврасова.
Если родители сообщают о наблюдаемых у ребенка нежелательных побочных эффектах после вакцинации, то SPKC может расследовать, связан ли этот случай с конкретной серией вакцин или производителем, или, например, случились какие-либо ошибки иммунизации при подготовке, транспортировке, хранении или введении вакцины. Также сообщить о случившемся важно, чтобы идентифицировать те случаи, когда побочные явления совпали с моментом после вакцинации, но прививка не вызвала компликации, их причиной стали какие- либо другие проблемы со здоровьем.
Пациенты о наблюдаемых побочных явлениях после вакцинации могут сообщать не только своим семейным врачам, ни и Государственному агентству лекарств, на домашней страницы которого можно подать заявление в электронной форме.
Обычно SPKC работает с заявлениями врачей, но, если кто-то из родителей позвонит центру, SPKC не оставит это без внимания.
"Нам важно поддерживать доверие к вакцинации, и таким образом, если мы знаем об этих нежелательных явлениях, то можем подобающим образом реагировать и на опасения родителей, и в то же время способствовать и общественному, и профессиональному пониманию вопросов вакцинации и ее значимости",- резюмирует эпидемиолог SPKC.
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