Вакцинация предотвращает тяжелые заболевания инфекционными болезнями, а не вызывает их

Если говорить о вакцинах как таковых, то у вакцин, так же, как и у других медикаментов, могут быть побочные явления. Но как указывают в Детской университетской клинической больнице, серьезная ответная реакция на вакцину или другие явления очень редки и не сравнимы с последствиями, которые могут произойти, встретившись с болезнями и возбудителями болезней, циркулирующими в обществе, которые потом развиваются.

И в мире, и в Латвии за вакцинами и вызванными ими компликациями наблюдают – если таковые появляются, и врачам, и получившим вакцины следует обязательно сообщать об этом SPKC, который в свою очередь расследует случившееся.

ФОТО: SPKC

В Латвии число нежелательных побочных явлений после вакцинации по сравнению с количеством проведенных вакцинаций ничтожно, свидетельствуют данные ЦПКЗ. В 2019 году проведено 616 836 вакцинаций (и оплачиваемых государством в рамках программы иммунизации, и платных вакцин), а побочные явления зафиксированы в 12 случаях. В 3-х случаях побочные эффекты зафиксированы после получения комбинированной вакцины M-M-RVaxPro, которые уже упомянуты ранее.

Зарегистрированные в 2019 году побочные явления после вакцинации

ФОТО: SPKC

В остальных 9 случаях побочные явления наблюдались после получения вакцины BCG против туберкулеза. Во всех 9 зарегистрированных случаях у получивших вакцину развился лимфаденит – то есть воспалились лимфоузлы в подмышках.

Четвертый аргумент – вакцина содержит ядовитые вещества

Часто противники вакцинации утверждают, что вакцины содержат ядовитые вещества, например, формальдегид, фосфат алюминия или гидроксид алюминия, меркурий и др. Например врач – иммунолог Лаурис Лицитис на одном записанном в 2017 году видео, которым люди до сих пор время от времени делятся в социальной сети Facebook, указывает, что эти вещества, которые используются как консерванты вакцин, накапливаются в организме и вызывают повреждения мозга и онкологические заболевания.

ФОТО: Скриншот Facebook

Сейчас в телефонном разговоре Лицитис говорит, что свои утверждения обосновывает на проведенном недавно, в 2018 или 2019 году, исследовании, в котором открыта связь между накопленным в организме алюминием и болезнью Альцгеймера. В то же время он сам сомневается в объективности исследований. "К сожалению, 80% всех исследований – это фикция, они не основываются на доказательствах. Это фальшивые результаты, полученные с целью получить ожидаемый результат", - Re:Check сказал Лицитис. Во время разговора он конкретное исследование еще не мог назвать, и был слишком занят, чтобы найти его до вечера 6 мая.

Он за время своей практики врача иммунолога, по его словам, наблюдал, что каждый год есть пара пациентов, у которых после вакцинации были какие – либо побочные явления, в большинстве своем связанные с повреждениями работы центральной нервной системы или аллергическими реакциями.