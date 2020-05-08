Две партии попытаются добиться пересмотра фискальной политики и дисциплины

Отмечая, что в условиях кризиса Латвия конкурирует за своих людей и экономику с другими странами ЕС, партии подчеркивают необходимость поддержки предприятий и населения, которая должна осуществляться за счет пересмотра фискальной политики.

В документе перечислены такие важные меры, как обеспечение разнообразных инструментов поддержки людям и бизнесу и после кризиса, обеспечение публичных заказов, что принесет рабочие места и доходы, комплексные меры по поддержке семей и улучшению демографической ситуации, уменьшение налогов на рабочую силу.

По мнению евродепутата Роберта Зиле (VL-TB/LNKK), в кризис нужно не "затягивать пояса", а, напротив, стимулировать публичный спрос. В Европейский пакт стабильности и развития, который ранее определял рамки бюджетного дефицита стран ЕС, внесены более гибкие условия, и Еврокомиссия разрешила правительствам использовать для стимуляции экономики 25% от ВВП. Между тем стратегия Министерства финансов предусматривает потратить на восстановление экономики намного меньше, чем 25% от ВВП, и, по мнению партий, эту умеренную стратегию нужно менять.

В документе говорится, что следует расширить пакеты помощи отраслям, например, работникам культуры и спорта, фермерам и самозанятым, и сейчас не время "топить за прошлые дела" и считать неплательщиками налогов тех, кто работал по специальным налоговым режимам.

VL-TB/LNKK и НКП считают также, что нужно расширить механизмы поддержки через Финансовое учреждение развития Altum.