Пт, 8.05.2020
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Фото ⟩ Этим летом носим алый! Вспоминаем яркие образы звезд

ФОТО: SCANPIX

Институт Pantone объявил цветом 2020 года "классический синий". Однако обойти стороной оттенок flame scarlet (с англ. "пламенно-алый"), который также назван одним из модных в этом весенне-летнем сезоне - нельзя! 

Как рассказывает Harper's Bazaar, красный цвет всегда был вдохновлением для ряда дизайнеров, в том числе Пьера Бальмена, Кристобаля Баленсиаги и Валентино Гаравани, которые включали этот цвет в свои самые культовые коллекции, и с тех пор он не выходил из моды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вдохновляемся красным и вспоминаем, в какие временные отрезки и кто примерил образ со смелым цветом!

Эмили Ратаковски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Алессандра Амбросио

Клаудия Шиффер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Линда Евангелиста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Принцесса Диана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Меган Маркл и Принц Гарри

ФОТО: SCANPIX

 

Кейт Миддлтон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Скарлетт Йоханссон

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