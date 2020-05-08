Фото ⟩ Этим летом носим алый! Вспоминаем яркие образы звезд

Институт Pantone объявил цветом 2020 года "классический синий". Однако обойти стороной оттенок flame scarlet (с англ. "пламенно-алый"), который также назван одним из модных в этом весенне-летнем сезоне - нельзя!
Как рассказывает Harper's Bazaar, красный цвет всегда был вдохновлением для ряда дизайнеров, в том числе Пьера Бальмена, Кристобаля Баленсиаги и Валентино Гаравани, которые включали этот цвет в свои самые культовые коллекции, и с тех пор он не выходил из моды.
Вдохновляемся красным и вспоминаем, в какие временные отрезки и кто примерил образ со смелым цветом!
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