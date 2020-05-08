Фото ⟩ Этим летом носим алый! Вспоминаем яркие образы звезд

Как рассказывает Harper's Bazaar, красный цвет всегда был вдохновлением для ряда дизайнеров, в том числе Пьера Бальмена, Кристобаля Баленсиаги и Валентино Гаравани, которые включали этот цвет в свои самые культовые коллекции, и с тех пор он не выходил из моды.