Разогрев экономики - выплата денег каждому или вложения в инфраструктуру?
Бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов получает популярность в соцсети Facebook, утверждая, что правительство решило отдать 250 миллионов евро денег налогоплательщиков семьям богатейших владельцев строительных фирм. Он поясняет, что это никакой не разогрев экономики - ее может спасти только перечисление денег каждому жителю страны.
Скорее неправда - в утверждении есть крупица правды, однако во внимание не приняты важные факты и/или контекст, таким образом, высказывание вводит в заблуждение или находится вне контекста.
Видео Росликова за пару дней поделились примерно полторы тысячи человек. В нем он говорит:
"Правительство Латвии готовится разогревать экономику Латвии. Вслушайтесь в эти слова - разогревать экономику. И схема довольно проста - они готовятся взять 250 миллионов евро из денег налогоплательщиков - ваших, моих, всех людей, кто живет в Латвии и платит хотя бы минимальные налоги - и передать семьям самых богатых владельцев строительных предприятий. 75 миллионов предусмотрены семьям, занимающимся строительством дорог, и 150 - семьям, занимающимся строительством другого вида. Как передача таких огромных сумм в частные руки разогреет экономику, поможет ей и каждому жителю? Только перечисление денег каждому жителю сможет поддержать экономику и не позволит ей рухнуть".
И позднее он указал, что деньги отдаются миллионерам, которым уже и так ничего не надо. По его мнению, каждому жителю до конца года нужно перечислить 500 евро, которые могли бы быть потрачены в магазинах, попали бы к торговцам и производителям и таким образом разогрели бы экономику.
Росликов вместе с еще несколькими коллегами был исключен из партии "Согласие", после чего присоединился к партии Александра Мирского Alternative, обещал ее оживить и стартовать на внеочередных выборах в Рижскую думу. И на видео он на повышенном тоне говорит об обворовывании людей и призывает сделать на выборах правильный выбор.
Точно ли 250 миллионов?
Правительство действительно 28 апреля решило из средств на непредвиденные случаи перечислить 75 миллионов евро на возобновление дорожного покрытия на главных, региональных и местных автодорогах на протяжении почти 500 километров. Общее выделенное из госбюджета в этом году финансирование на возобновление автодорог составит более 255 миллионов евро. В свою очередь 30 апреля правительство договорилось на 150 миллионов евро увеличить лимит займов самоуправлений в 2020 году. Предусмотрено, что самоуправления смогут подавать свои инвестиционные проекты и претендовать на государственный заем. Министр охраны среды и регионального развития указал, что 80% от этого финансирования может попасть в строительство, а 20% - в другие сферы.
Выделенные на дороги деньги и сумма, на которую увеличится лимит займа самоуправлений, составляет 225 миллионов евро. Росликов пояснил Re:Check, что говорил о 250 миллионах, так как уверен, что на самом деле в конце потраченная сумма будет больше.
Что греет больше - деньги в инфраструктуре или на счету каждого жителя?
Росликов - не единственный, кто выступил с идей во время кризиса основывать экономику на так называемом вертолетом разделе денег. Инициатива выделить каждому по 100 евро подана и на платформе manabalss.lv, где до 7 мая было собрано только 2724 подписи из нужных для подачи в Сейм 10 000.
Re:Check поискал объяснение, что греет экономику больше - выделение каждому жителю или вложение в инвестиционные проекты.
"Если выделить деньги каждому жителю, то поддержка экономики будет меньше", - пояснил экономист Банка Латвии Карлис Вилертс. Первая причина - дополнительные деньги потратят и таким образом экономику этим простимулирует только определенная часть жителей, так как есть люди, нужды которых удовлетворяются и нынешними доходами. В свою очередь, если вкладывать в инфраструктуру, государство и самоуправление заказывают конкретную работу, которую нужно сделать, потратив предусмотренные деньги в определенное время.
Вторая причина - действительно выплаченные жителям деньги процентуально больше могут быть потрачены на покупку импортных товаров, таким образом, значительная их часть в конечном счете утекла бы за пределы Латвии. В свою очередь, например, в строительстве дорог, утеплении зданий и другом строительстве импортная часть маленькая, пояснил Вилертс. В частности, вложенное в большей мере попадет в местную экономику - в зарплаты рабочих и строительные материалы, большая часть которых производится в Латвии.
Третье - деньги вкладываются не в краткосрочное потребление, а в инвестиции, которые государству нужны в любом случае, и это даст экономическое благо и в долгосрочном порядке. Вилертс также указал, что, вкладывая в инфраструктуру, нужно смотреть, на что именно предусмотрено тратить:
"Если бы планировалось, например, купить новые автомобили, произведенные за границей, то тогда действительно лучше раздать деньги людям".
Вилертс также указал, что в Латвии как и в других странах Европы пособия для всех не были бы эффективными, так как существуют хорошие системы социальной помощи, позволяющие достичь людей по определенным нуждам. Это, впрочем, не означает, что предусмотренные пособия всегда достаточно велики. Как известно, правительство решило выплачивать пособия за простой рабочим, которые во время кризиса не могут работать, дополнительные пособия их детям, пособия по помощи безработным и другие решения, однако оно получает и много критики о размере помощи и ограниченных возможностях на нее квалифицироваться.
Платят ли другие страны всем жителям?
Re:Check спросил у Росликова, почему он утверждает, что государство передаст деньги семьям строителей, хотя они предусмотрены для выполнения конкретной работы, соответственно, на приобретение материалов и зарплаты. Он ясного ответа не дал, отметил лишь, что таково его мнение - лучше разделить на всех, так как 85% жителей страны нечего есть (это неправда), а не тратить на ненужные проекты строительства дорог где-то "в Лудзе или Прейли".
Росликов в качестве примера упомянул США - там каждый житель получает 1200 долларов. Однако и это неправда, так как такую поддержку получают лишь те жители, доходы которых в прошлом или 2018 году не превышали 75 тысяч долларов. Если доходы были до 99 тысяч долларов, то поддержка меньше, а те, у кого доходы были выше этой суммы, выплаты из госбюджета не получают.
О выплате единоразового пособия каждому жителю в размере почти 860 евро принято решение в Японии, а каждому взрослому в Гонконге планируется перечислить примерно 1100 евро.
Вывод: Росликов неправ - правительство не планирует передавать 250 миллионов семьям владельцев богатейших строительных фирм. Допущение, что выдача денег каждому жителю разогреет экономику больше, чем вложение денег в инфраструктуру, ошибочно, хотя в мире и есть правительства, которые решили поступить таким образом.
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