Разогрев экономики - выплата денег каждому или вложения в инфраструктуру?

Re:Check поискал объяснение, что греет экономику больше - выделение каждому жителю или вложение в инвестиционные проекты.

"Если выделить деньги каждому жителю, то поддержка экономики будет меньше", - пояснил экономист Банка Латвии Карлис Вилертс. Первая причина - дополнительные деньги потратят и таким образом экономику этим простимулирует только определенная часть жителей, так как есть люди, нужды которых удовлетворяются и нынешними доходами. В свою очередь, если вкладывать в инфраструктуру, государство и самоуправление заказывают конкретную работу, которую нужно сделать, потратив предусмотренные деньги в определенное время.

Вторая причина - действительно выплаченные жителям деньги процентуально больше могут быть потрачены на покупку импортных товаров, таким образом, значительная их часть в конечном счете утекла бы за пределы Латвии. В свою очередь, например, в строительстве дорог, утеплении зданий и другом строительстве импортная часть маленькая, пояснил Вилертс. В частности, вложенное в большей мере попадет в местную экономику - в зарплаты рабочих и строительные материалы, большая часть которых производится в Латвии.

Третье - деньги вкладываются не в краткосрочное потребление, а в инвестиции, которые государству нужны в любом случае, и это даст экономическое благо и в долгосрочном порядке. Вилертс также указал, что, вкладывая в инфраструктуру, нужно смотреть, на что именно предусмотрено тратить:

"Если бы планировалось, например, купить новые автомобили, произведенные за границей, то тогда действительно лучше раздать деньги людям".

Вилертс также указал, что в Латвии как и в других странах Европы пособия для всех не были бы эффективными, так как существуют хорошие системы социальной помощи, позволяющие достичь людей по определенным нуждам. Это, впрочем, не означает, что предусмотренные пособия всегда достаточно велики. Как известно, правительство решило выплачивать пособия за простой рабочим, которые во время кризиса не могут работать, дополнительные пособия их детям, пособия по помощи безработным и другие решения, однако оно получает и много критики о размере помощи и ограниченных возможностях на нее квалифицироваться.

Платят ли другие страны всем жителям?

Re:Check спросил у Росликова, почему он утверждает, что государство передаст деньги семьям строителей, хотя они предусмотрены для выполнения конкретной работы, соответственно, на приобретение материалов и зарплаты. Он ясного ответа не дал, отметил лишь, что таково его мнение - лучше разделить на всех, так как 85% жителей страны нечего есть (это неправда), а не тратить на ненужные проекты строительства дорог где-то "в Лудзе или Прейли".

Росликов в качестве примера упомянул США - там каждый житель получает 1200 долларов. Однако и это неправда, так как такую поддержку получают лишь те жители, доходы которых в прошлом или 2018 году не превышали 75 тысяч долларов. Если доходы были до 99 тысяч долларов, то поддержка меньше, а те, у кого доходы были выше этой суммы, выплаты из госбюджета не получают.

О выплате единоразового пособия каждому жителю в размере почти 860 евро принято решение в Японии, а каждому взрослому в Гонконге планируется перечислить примерно 1100 евро.

Вывод: Росликов неправ - правительство не планирует передавать 250 миллионов семьям владельцев богатейших строительных фирм. Допущение, что выдача денег каждому жителю разогреет экономику больше, чем вложение денег в инфраструктуру, ошибочно, хотя в мире и есть правительства, которые решили поступить таким образом.