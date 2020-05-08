В Эстонии - пять новых случаев Covid-19, в Литве - три

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1279 первичных тестов на Covid-19, позитивными оказались 5 из них, то есть 0,4%, сообщил в пятницу департамент здоровья.

По состоянию на утро пятницы 8 мая госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 58 пациентам, из них пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 268 человек, завершены 277 случаев заболевания.

Новых летальных исходов за последние сутки не было. Всего от коронавируса в Эстонии скончались 56 человек.

Всего в Эстонии сделаны 61 767 первичных тестов, позитивный результат дали 1725 тестов, то есть 2,8%.

В свою очередь в Литве установлены три новых случая коронавируса, общее количество выявленных зараженных составило 1436, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

Выздоровели от коронавируса 765 человек, продолжают болеть – 618, в изоляции находятся 284.

От Covid-19 в Литве скончались 49 человек, по другим причинам скончались четыре зараженных.

В четверг в Литве были проведен 8101 анализ, общее количество проведенных тестов на новый коронавирус составляет 172 191.