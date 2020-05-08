Лежали на рельсах: в Индии поезд сбил 16 человек

Все погибшие - рабочие, которые в связи с введенными из-за Covid-19 ограничениями остались без работы и планировали вернуться домой из крупных городов.

Как сообщили власти штата, погибшие шли по рельсам на вокзал, надеясь попасть в поезд, который доставит их домой.

Власти Индии назначили специальные поезда, на которых работающие в городах могут попасть домой в сельские регионы. Однако многим большую часть пути приходится идти пешком.

Более подробная информация о произошедшем в штате Махараштра пока недоступна. Правительство Индии уже сообщило, что будет проведено тщательное расследование.