Пт, 8.05.2020
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Лежали на рельсах: в Индии поезд сбил 16 человек

Фото с места событий

ФОТО: STRINGER / REUTERS

В индийском штате Махараштра грузовой поезд сбил 16 человек, лежавших на рельсах, сообщает ВВС.

Все погибшие - рабочие, которые в связи с введенными из-за Covid-19 ограничениями остались без работы и планировали вернуться домой из крупных городов.

Как сообщили власти штата, погибшие шли по рельсам на вокзал, надеясь попасть в поезд, который доставит их домой.

Власти Индии назначили специальные поезда, на которых работающие в городах могут попасть домой в сельские регионы. Однако многим большую часть пути приходится идти пешком.

Более подробная информация о произошедшем в штате Махараштра пока недоступна. Правительство Индии уже сообщило, что будет проведено тщательное расследование.

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