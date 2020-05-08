Сказать спасибо удаленно: пять идей для сюрприза на День Матери

Samsung делится идеями о сюрпризах и предлагает людям поблагодарить мам в социальных сетях, используя хэштег #СпасибоМаме.

Поддержите мамины увлечения

Многих чрезвычайная ситуация вынуждает изменить или адаптировать существующие увлечения или, наоборот, способствует новым знаниям. Поэтому можете удивить свою маму подарком, который поддержит ее нынешнее увлечение или поможет развить новое. Может быть, мама всегда мечтала о собственном садике? Сделайте первый шаг и подарите маме набор семян, который позволит выращивать не только вкусные, но и полезные травы в домашних условиях.

Создайте красивый снимок

Рассматривая фотоальбом детства, может быть заметите, что мама чаще всего находилась с другой стороны объектива. Время перемен: в День Матери уделите внимание маме, запечатлев ее на фотографии, даже когда Вас нет рядом.

В современных устройствах расстояние не является препятствием — например, в новом смартфоне Samsung S20 Ultra возможно увеличение до 100 раз, что позволяет продолжать съемку даже на физическом расстоянии.

В Латвии, как и во всем мире, идея фотографирования людей дома с улицы приобрела популярность, тем самым сохраняя безопасное расстояние. Поэтому пригласите маму подойти к окну, сесть на подоконник или выйти на балкон, чтобы сделать особенный снимок в День Матери, который обязательно запомнится — для более яркой фотографии оставьте любимые цветы матери перед дверью заранее.

Познакомьте свою маму с виртуальным единением

Несмотря на то, что в настоящее время невозможно планировать совместные приключения, можно найти способы виртуально проводить время вместе — в настоящее время доступны бесплатные способы развлечений в Интернете на любой вкус, остается только выбрать.

Например, если Ваша мама любит готовить, пригласите ее присоединиться к виртуальной праздничной выпечке тортов — используйте советы мамы, чтобы торт с обеих сторон экрана получился именно таким, как она любит. Если же мама ценит культурные развлечения, познакомьте ее с возможностями отправиться в виртуальное путешествие по лучшим художественным музеям мира, а затем обсудите впечатления вместе.

Соберите мамины любимые песни

Поздравьте маму подборкой песен, специально отобранных для нее на Spotify, YouTube или любом другом музыкальном сайте, собрав композиции из ее детства и других жизненных событий, как свадьбы, выпускные и многие другие. Также добавьте песни о любви, которые напоминают Вам о моментах, проведенных с мамой. Чтобы сделать подарок еще более личным, подарите письменную или виртуальную открытку, в которой расскажете, почему выбрали именно эти песни.

Ассоциации с конкретными событиями в прошлом помогут пережить позитивные моменты снова. Подборку песен завершите композицией в качестве обещания, которая станет первой песней, которую услышите в тот день, когда сможете снова встретиться.

Подлагодарите маму удаленно

Мама наверняка оценит все усилия — будь то рукописная открытка с благодарностью, телефонный звонок или убранная грядка. Если Вас в семье несколько детей, используйте свой смартфон, чтобы записать каждое из поздравлений, которые затем можно объединить в одно видео, чтобы отправить как маме, так и бабушке. Кроме того, не забывайте, о социальных сетях, чтобы гордиться мамой с хэштегом #СпасибоМаме.