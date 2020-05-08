В некоторых домах RNP не работают лифты: люди ходят на девятый этаж пешком

В некоторых обслуживаемых Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) домах не работают лифты. Виной тому предприятие Liftu alianse, владелец которого вовлечен в уголовный процесс по факту возможного мошенничества и отмывания денег, сообщает Panorāma.
"Мучаемся, мучаемся. Сами ощутите, как тут зайти на девятый этаж, а если еще и из магазина...Мне еще так, а сосед Толик, которому 90 лет, ему совсем плохо", - рассказал житель девятого этажа Юрис.
В лифте указан телефон для аварийных ситуаций. По нему никакой информации не дают и призывают искать контакты предприятия AVVA в интернете. Однако и указанный в Регистре предприятий номер телефона не помогает.
Сейчас в домах RNP не работают три лифта. Предприятие обещает найти решение и допускает, что за невыполнение работ договор с Liftu alianse может быть разорван, однако решение об этом еще не принято. Таким образом, нет и ответ, когда лифт в доме в Плявниеках заработает снова.
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