"Уехать в Лос-Анджелес и сесть на шею мужу": Седокова рассказала о своих желаниях

"Иногда мне кажется, что я безнадежно отстала от жизни и не понимаю, как все устроено", - сетует Седокова.

Анна отмечает, что быть собой "теперь стало совершенно лишним". Сейчас достаточно узнать, что в трендах, и сделать так же.

"Сотни одинаковых людей, делающие одинаковые вещи, говорящие одинаковые фразы в одинаковой одежде. Что там сейчас в тренде? Про домашнее насилие поговорить? Сейчас, секундочку. Брови бреем и получаем вовлеченность? Давайте, давайте", - рассуждает она.

Это связано с тем, что цифра "69" не поддерживается YouTube, а название ее шоу "Квартира 69" и вовсе запрещенное выражение. Кроме того, ее передача слишком откровенная и посвящена сексу, а значит - нет монетизации.

"Иногда я чувствую себя "to old for this shit".

Уехать в свой дом на Лазурном побережье или в Лос-Анджелес, сесть на шею мужу, научиться играть на гитаре и выпустить альбом для друзей по закрытой ссылке.

И прекратить все куда-то бежать, потому что шанс, что я буду начинать свое утро с изучения трендов намного меньше, чем я буду начинать свое утро с бокала Cristal", - резюмирует певица.

Пост Анна написала под совместной фотографией с Янисом Тиммой.