Пт, 8.05.2020
Немного сюрреалистично для меня как человека, который такое видит впервые. Не на фотографиях, а лично. журналист RUS.TVNET Виктория Пушкеле о том, как она сдавала анализ на Covid-19

Треть новых случаев Covid-19 связана с Видземской больницей

Видземская больница

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Примерно треть из констатированных за прошедшие сутки 19 случаев Covid-19 связаны с Видземской больницей, где проведен расширенный скрининг контактных лиц, рассказал представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Остальные случаи будут проанализированы, сообщает агентство LETA.

По словам Перевощикова, чтобы получить представление о заболеваемости Covid-19, нужно оценивать кумулятивные данные за 14 дней, а не обращать внимание на колебания в отдельные дни. Один день, по словам эксперта, ничего не означает. 

Он пояснил, что сейчас в Латвии кумулятивные 14-дневные показатели очень благоприятны и Латвия считается страной низкого риска.

Он добавил, что, если кумулятивные данные покажут рост, это может быть связано с тем, что люди стали свободнее в своем поведении, меньше соблюдают правила дистанцирования. Специалист напомнил, что риск заразиться при случайном контакте невелик - опасность представляют контакты дольше 15 минут. 

Напомним, в Видземской больнице в начале апреля заболевание Covid-19 было констатировано у пяти работников и одного пациента. После получения информации было начато эпидемиологическое расследование.

К 30 апреля в связи с Covid-19 в строгой изоляции находились 14 работников Видземской больницы.

За последние сутки в Латвии сделано 1947 тестов на Covid-19, выявлено 19 новых случаев заболевания.

В целом с начала эпидемии в Латвии проведено 73 016 анализов, Covid-19 подтвержден у 928 человек. 464 человека уже выздоровели, 18 человек - скончались.

В течение последних суток госпитализированы три пациента с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 30 человек, у 28 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 106 человек, переболевших Covid-19.

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