Ссоры и алкоголь: в Латвии во время пандемии выросло количество бытовых травм

Она отметила, что, несмотря на предостережения медиков о необходимости соблюдения осторожности при использовании различных инструментов для проведения работ внутри и вне помещений, число полученных жителями травм все еще остается высоким.

Кроме того, по словам Намниеце, во время чрезвычайного положения, введенного из-за Covid-19,

врачи Восточной больницы заметили некоторые изменения в потоке пациентов - увеличилось число людей, получивших различные травмы в результате бытовых ссор.

Главный хирург Рижской Восточной клинической университетской больницы Харальд Плаудис отметил, что увеличение потока пациентов с травмами в больнице отмечается с момента введения мер по ограничению распространения Covid-19.

Он добавил, что для большого количества людей нахождение дома коррелирует с ростом употребления алкоголя и выяснением отношений, которое происходит с применением насилия.