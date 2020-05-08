Ссоры и алкоголь: в Латвии во время пандемии выросло количество бытовых травм

На майских выходных в отделении пластической и кистевой хирургии Рижской Восточной клинической университетской больницы неотложная помощь ежедневно оказывалась 6-8 пациентам, что является приростом числа пациентов, сообщила агентству LETA представитель медучреждения Илга Намниеце.
Она отметила, что, несмотря на предостережения медиков о необходимости соблюдения осторожности при использовании различных инструментов для проведения работ внутри и вне помещений, число полученных жителями травм все еще остается высоким.
Кроме того, по словам Намниеце, во время чрезвычайного положения, введенного из-за Covid-19,
врачи Восточной больницы заметили некоторые изменения в потоке пациентов - увеличилось число людей, получивших различные травмы в результате бытовых ссор.
Главный хирург Рижской Восточной клинической университетской больницы Харальд Плаудис отметил, что увеличение потока пациентов с травмами в больнице отмечается с момента введения мер по ограничению распространения Covid-19.
Он добавил, что для большого количества людей нахождение дома коррелирует с ростом употребления алкоголя и выяснением отношений, которое происходит с применением насилия.
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