Covid-19 констатирован еще в двух краях Латвии

Больше всего или пять из 19 новых пациентов были констатированы в Риге, три - в Коценском крае, два - в Валмиере и по одному в Даугавпилсе и Юрмале.

Таким образом, на данный момент Covid-19 констатирован уже в 73 самоуправлениях Латвии.

На 8 мая Covid-19 зарегистрирован в 73 краях, это: Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Бауский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Карсавский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилсский, Марупский, Мерсрагский, Неретский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Риебиньский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Скрундский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Напомним, за последние сутки в Латвии сделано 1947 тестов на Covid-19, выявлено 19 новых случаев заболевания.

В целом с начала эпидемии в Латвии проведено 73 016 анализов, Covid-19 подтвержден у 928 человек. 464 человека уже выздоровели, 18 человек - скончались.

В течение последних суток госпитализированы три пациента с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 30 человек, у 28 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 106 человек, переболевших Covid-19.