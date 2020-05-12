Вам когда-нибудь было интересно - кто эти люди, которые оставляют свои "автографы" на заборах и фасадах зданий? Мне - да, поэтому я нашла несколько таких людей, и постаралась узнать их истории.

В Старой Риге, на маленькой и узкой улице Розена можно найти то, что в центре столицы Латвии, пожалуй, не встретишь нигде - полностью исписанные стены нескольких зданий. Номера телефонов, цитаты из песен, философские размышления, названия аккаунтов в Instagram и даже небольшие иллюстрации. При этом многим надписям уже несколько лет, можно найти цитаты и строки из песен, подписанные, например, 2015-м годом.

Несмотря на то, что формально все это называется вандализмом, надписи на стенах домов не смываются и не закрашиваются.

Кажется, они органично вписываются в окружающий среду - за углом от популярного средневекового ресторана на узкой улице висят фонарики в форме звезд, а дальше - местами философские, местами наивные и немного грустные надписи.

При этом надо отметить, что в отличии от других мест, где свои "автографы" оставляют молодые люди с маркерами, здесь практически нет похабных надписей и рисунков, ругательств. На улице Розена можно найти множество надписей на английском и "приветствий" от туристов из других стран.

Кажется, эта маленькая улочка уже успела стать неофициальным туристическим объектом.

Галерея: Рисунки и надписях на стенах здания в Старой Риге

Да, это можно назвать вандализмом. Да, за это можно получить административный протокол от полиции, которая ведет усиленное видеонаблюдение за улицами Старой Риги. Но прежде, чем осуждать, вспомните, что еще 15 лет назад тогдашняя молодежь также исписывала стены.

В подворотнях у ночных клубов посетители дискотек выцарапывали телефонные номера. Одни для того, чтобы познакомиться, другие - для того, чтобы отомстить или позлить обладателя телефонного номера, который и знать не знал, что его контакты отныне красуются на всеобщем обозрении.

"Звони, когда грустно", "Ищу парня до 20 лет", "Каринка-малинка ждет звонка" и многое другое. Помните?

Сегодня все изменилось. Номера телефонов перестали быть актуальными. Сегодня молодые люди "тусуются" в Snapchat, TikTok и Instagram. Стена в Старом городе - тому подтверждение. Мне стало интересно, кто скрывается за этими виртуальными никами, почему и при каких обстоятельствах они решили оставить эти надписи.

Я связалась с некоторыми из владельцев аккаунтов, названия которых нашла между приветствий из-за рубежа и строк из стихов Ахматовой. Вот, что они мне рассказали о себе и о дне, когда оставили эту надпись.

В рассказах исправлялись только грамматические ошибки, стиль повествования мы не меняли.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

@beokan

"Неужели меня кто-то нашел, и я не зря стены портила? Это был весёлый дождливый вечер в декабре. И мне очень хотелось приобщиться к Риге, потому что мне там очень понравилось, хотелось бы пожить там когда-нибудь. Мы с подругой были там всего на три денечка, приехали из Москвы. Ну, и ещё мне хотелось сделать подобие рекламы, вдруг кто-нибудь увидит мою страницу с моей одеждой. Я занимаюсь дизайном одежды в Москве.

В Риге я была во второй раз. Мне понравилось, что Рига похожа чем-то на Москву или на Питер, наверное тем, что много низких домов в центре. Но больше всего мне понравилось, что Рига намного спокойнее и атмосфернее. Ну, что и развлечения есть, и при этом очень тихо было. Не знаю, как описать. Даже дождь не испортил впечатления. Ну, ещё мне очень понравилось то, что многие знают русский, но при этом - другая страна. Интересное ощущение было. Впервые в Латвии я побывала в семь лет, мы ездили семьёй. Мама родилась в Добеле и мы смотрели, где она жила. Тогда было очень много снега, это 20 лет назад получается".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

@alina_vud

"Надпись на стене я оставили года три назад. Мы гуляли с друзьями по городу, после того, как полазили по заброшенному зданию. Тогда на улице уже тепло было, и кто-то спросил, сможет ли кто-то из нас решиться оставить на стене что-нибудь. Ну, я, долго не думая, оставила свой ник Instagram.

Тогда было меньше надписей на стене, я выбрала самое видное место, чтобы легче было найти меня. Хотела оставить "частичку себя" в Старом городе. Сейчас мне 18, работаю в ресторане и учусь на режиссёра, но осталось все такой же безумной, постоянно ищу приключения.

Многие из тех, кто подписывались на мой аккаунт, писали мне в личном сообщении о том, что нашли мой ник на стене. Среди них было очень много иностранцев и девочек из Риги".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

@kot_nastja

"В тот день я гуляла со своей подругой детства Ксюшей. Мы просто гуляли по улицам Сарой Риги и наткнулись на этот проход, где люди оставляли свои ники Instagram или просто писали привет из … (название своего города). Нам показалось это очень прикольным, ведь так люди создают нечто подобное истории и показывают, как много разных людей здесь побывало. И мы захотели оставить частичку себя в этом месте. Так как у нас не было маркера, мы начали заходить в разные магазины, чтобы купить его, но нигде его не было. Мы шли мимо кафе и увидели у одного парня чёрный маркер. Мы так обрадовались, я подошла и попросила одолжить его. И вот уже с маркером мы возвращались к этой улице. Правда, пока подписывались, нас заметил работник какого-то ресторана и грозился заставить нас отмывать все стены - нам пришлось уйти.

Я очень люблю кикбокс, правда, пришлось уйти из-за проблем со спиной. Вообще, я простая девочка-подросток, которая любит веселье и просто наслаждаться жизнью. Ах да, ещё я катаюсь на скейте и схожу с ума. Нравится танцевать, часто могу внезапно начать это делать в магазинах. Я очень общительная и люблю приключения".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

@_utahraptor_

"Я очень рада, что появился ещё один человек, который заметил мою подпись на стене. Её я оставила летом 2019 года. Детально всё точно не помню.

Я со своими друзьями специально пошла на эту улицу, т.к. знала, что там много людей рисуют на стене. Я всегда хотела там что-то оставить от себя, но постоянно забывала. В один день я решилась и взяла с собой маркер, быстро нарисовала своего персонажа, оставив свой никнейм на стене ради интереса, может кто-нибудь его найдёт (нашли уже четыре человека).

Было достаточно интересно находить и других людей, которые оставляли что-то от себя.

Что могу рассказать о себе? Я просто очень люблю рисовать и часто гуляю летом с друзьями. Оставив подпись я надеюсь, что больше людей смогут найти мой аккаунт. Возможно, я заведу новых друзей в этом городе с такими же интересами, как и у меня".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

@ava.lory

"Это был вечер перед Новым годом с моей лучшей подругой. Мы шли через узкую улочку и я вспомнила, что у меня есть маркер. Это был шикарный вечер. Мы много ходили и разговаривали о разном, зашли за карамельным капучино в кафе. Когда мы пришли туда, мы написали фразы, а после наши ники. Моей фразой было: "Я люблю тебя, наверное...". Так мне сказал мой парень в начале отношений.

Мне зовут Ярослава, как по мне, имя довольно необычное для девочки, но папе очень нравится (он меня и назвал). Переехала в Латвию в августе, до этого жила в Украине. Приезжала сюда в гости к тете и сестре, сейчас мы живем в соседних домах.

Учусь на менеджменте, работаю онлайн. Люблю танцевать, смотреть американские сериалы в оригинале и оформлять всякие сайты".