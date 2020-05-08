Глава МВД: приехал в Латвию - прикрой нос и рот

Предложение министра затрагивает всех посещающих Латвию иностранцев, включая жителей Литвы и Эстонии, а также водителей грузовых авто, пересекающих Латвию транзитом.

Предложение министра предусматривает, что иностранцы должны будут прикрывать лицо в течение 14 дней или до момента, когда они покинут территорию Латвии.

Министр не планирует обязывать иностранцев носить исключительно медицинские маски заводского производства.

Рот и нос можно будет прикрыть также шарфом, платком или сшитой в домашних условиях маской.

Об этом предложении министр проинформирует также коллег из стран Балтии во время сегодняшней видеоконференции.

После 12 мая будут разрешены туристические услуги для поездок по странам Балтии - Латвии, Литве и Эстонии, постановило в четверг правительство.

Из прежнего распоряжения правительства вычеркнут пункт об "отмене в пределах возможностей рабочих командировок и поездок в иностранные государства". Следовательно, такие поездки будут разрешены. Как сообщалось, с 15 мая страны Балтии откроют внутренние границы для свободного перемещения жителей.