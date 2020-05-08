Назло Путину. Почему Беларусь не отменила парад Победы, несмотря на пандемию

"Борьба" за День Победы своеобразным образом продолжает споры между союзниками в энергетической и торгово-финансовой сферах, обострившиеся в последние годы.

У белорусов собственная акция "Беларусь помнит! ", а не российский "Бессмертный полк", бутоньерки с цветком яблони и лентой в цветах госфлага, а не георгиевские ленточки.

Reuters В этом году привозить ветеранов на парад не будут, обещал президент Лукашенко

Белорусский лидер, не однажды повторявший, что во время военных испытаний белорусы с русскими сражались в одних окопах, также не однажды упрекал Москву в стремлении "приватизировать Победу" и использовать это как собственный идеологический нарратив.

"Правильно было бы собраться в Минске, - заявил Александр Лукашенко. - Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар и где оставшиеся старики и дети почти четыре года жили в болотах, лесах, землянках. Это самая пострадавшая республика - живой памятник той жестокой войне".

Белорусский президент высказал пожелание, чтобы парад Победы из Минска транслировали и российские каналы: "Мы же братья".

Но 6 мая съемочная группа российского Первого канала была лишена аккредитации и выслана из Беларуси после серии репортажей о ситуации в республике в связи с коронавирусом. Первый канал заявил, что считает действия белорусских властей безосновательными.

Добровольно-пригласительно

Президент Лукашенко объяснил, что в этом году на парад не будут привозить ветеранов, как делали это в прошлые годы, но те, кто желает и может, примут участие в мероприятии.

"Никого тащить на это мероприятие не надо, - сказал Лукашенко. - Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло".

Телевидение и местная пресса транслируют заверения чиновников о возможностях обеспечить безопасность мероприятий 9 мая; граждане - и немалым числом - с экранов утверждают, что праздники на воздухе не опаснее поездок в метро.

Но многие люди встревожены настойчивыми "приглашениями" от руководства учебных заведений, учреждений и предприятий заполнить гостевые трибуны парада.

Студенты в соцсетях сообщают, что за поход на парад им обещают "закрыть отработки" (простить пропуски и невыполненные задания), атакже улучшить условия в общежитии.

"Нам сказали, что к стипендии в следующем месяце добавят 10 рублей (4 доллара - прим. Би-би-си) ", - говорит студентка одного из минских университетов Анастасия. Сотруднице проектного института Веронике обещают добавить в расчетный листок от 10 до 30 рублей - больше, если возьмет на парад семью. "Приглашения" на парад получили переболевшие коронавирусом - но дотошным, обнаружившим, что звонки поступали из районных администраций и подчиненных им служб, чиновники объяснили, что служебным телефоном "мог воспользоваться кто угодно".

Сообщающие о таких "приглашениях" просят не называть их имена - парад пройдет, а начальники останутся; люди опасаются лишиться работы или учебы.

"Все "принудиловки" незаконны! - убеждает соотечественников через "Фейсбук" Мечислав Гриб, генерал милиции и экс-глава парламента. - Принуждение людей к участию в массовых мероприятиях во время эпидемии коронавируса безнравственно, бесчеловечно и преступно".

"Парад, который гарант отечественного победомыслия намерен провести всем смертям назло, на фоне разгорающейся эпидемии Covid-19, станет, прежде всего, демонстрацией бессердечности государства, - уверен блогер Дмитрий Растаев. - Это всё равно, что во время атаки врага поднять солдат под пули с бубнами и водить хоровод".

Кроме парада в Минске 9 мая пройдет вечерний праздничный концерт на Площади Победы, организаторы рассчитывают более чем на три тысячи зрителей. На мероприятие, судя по сайту госзакупок, потратят 600 тысяч белорусских рублей (примерно 270 тысяч долларов). Столько стоят 6 тысяч защитных костюмов для медиков, подсчитали волонтеры.

Обещан фейерверк из восьми точек в Минске с музыкальным сопровождением - на такое действо и без музыки в прошлые годы приходили семьями и многолюдными компаниями.

"Человек, который более 25 лет правит страной, судя по всему, уже оторвался от действительности. В его окружении, видимо, нет людей, которые могли бы возразить ему. Он гнет свою линию. И сказывается его понимание сильного лидера - Лукашенко считает, что, если он что-то решил - менять решение есть примета слабости", - замечает аналитик Александр Класковский.