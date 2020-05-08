LTV7: тестовый полет "сбежавшего" дрона мог быть нелегальным

В субботу, 2 мая, во время контролируемого полета беспилотника производства компании UAVFactory по техническим причинам отключилась система управления этим воздушным судном. До пропажи он находился в воздухе восемь часов. Топлива должно было хватить на 90 часов, по этой причине пришлось закрыть воздушное пространство над Латвией.

"Личное дело" отмечает, что это очень серьезное происшествие - беспилотник по длине - как микроавтобус, развивает скорость до 70 километров в час, и отсутствие контроля за ним может быть опасно для других участников воздушного сообщения.

Командующий Национальными вооруженными силами, генерал Леонид Калниньш рассказал, что "из информации, которая прозвучала в прессе, это совершенно новый прототип, цель которого - максимально долго находиться в воздухе, это значит, что при изготовлении дрона экономили на аппаратуре".

"Личное дело" выяснило в Агентстве гражданской авиации, что "сбежавший" беспилотник не имел лицензии. Разрешения на тестовый полет компания не получала, по крайней мере на конкретную дату - 2 мая.

"Лицензию надо получить на конкретный дрон. У фирмы было разрешение на долгосрочные тестовые полеты на другой дрон", - в интервью программе "Личное дело" сообщил глава Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс. В ходе расследования агентство выяснит, должна была компания получить другое разрешение или нет.

Компания UAVFactory в письменном виде сообщила телеканалу, что проводит тестовые проверки в безопасном воздушном пространстве.

О лицензии и разрешениях в ответе не было ни слова.

RUS.TVNET уже сообщал, что из-за потерявшегося дрона в течение нескольких дней был в силе запрет на использование воздушного пространства Латвии ниже 5950 метров. В интервью телеканалу TV3 глава правления UAVFactory Константин Попик рассказал, что пропавший дрон - очень продвинутый летательный аппарат нового поколения для особого назначения.

"Конечно, он оснащен электроникой и GPS. Что пошло не так, мы пока не можем комментировать, чтобы сказать на 100%, надо провести расследование", - сказал Константин Попик.

"Конкретный тест был для того, чтобы проверить максимум полета. И планировать побить мировой рекорд. Вот для этого он и полетел", - рассказал он.

По его словам, пропавший дрон был оборудован системой безопасности - когда заканчивается топливо, он совершает автоматическую посадку.

Возможно, дрон сел в водах Рижского залива.