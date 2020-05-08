Пт, 8.05.2020
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Аль Бано посвятил Латвии песню и клип

Аль Бано

ФОТО: Publicitātes foto

Популярный итальянский певец Аль Бано (полное имя Альбано Кариззи) выпустил новую песню и клип "Земля янтаря и эмоций" (Terra d'Ambra e di Emozioni).  Она посвящена Латвии. 

Аль Бано регулярно бывает в Риге. Помимо концертов, он сотрудничал с группой Cosmos и даже открыл в столице Латвии винный бар Felicita. В новой песне Аль Бано поет о Цесисе, Кулдиге, Риге, Юрмале. 

Видео: песня "Земля янтаря и эмоций" 

В 2019 году Аль Бано был включен в "черный список" Украины: Минкультуры этой страны посчитало его и еще 146 человек "опасными для национальной безопасности". 

Галерея: концерт Аль Бано в Arēna Rīga 

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