Аль Бано посвятил Латвии песню и клип

Популярный итальянский певец Аль Бано (полное имя Альбано Кариззи) выпустил новую песню и клип "Земля янтаря и эмоций" (Terra d'Ambra e di Emozioni). Она посвящена Латвии.
Аль Бано регулярно бывает в Риге. Помимо концертов, он сотрудничал с группой Cosmos и даже открыл в столице Латвии винный бар Felicita. В новой песне Аль Бано поет о Цесисе, Кулдиге, Риге, Юрмале.
Видео: песня "Земля янтаря и эмоций"
В 2019 году Аль Бано был включен в "черный список" Украины: Минкультуры этой страны посчитало его и еще 146 человек "опасными для национальной безопасности".
Галерея: концерт Аль Бано в Arēna Rīga
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